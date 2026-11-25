Projeto que amplia o acesso e o número de unidades que realizam mamografias de rastreamento e diagnóstico no Sistema Único de Saúde (SUS) foi aprovado nesta quarta-feira (25) na Comissão de Assuntos Sociais (CAS). A matéria segue para análise do Plenário.

O PL 5.821/2023 altera a Lei 11.664, de 2008 , que trata das ações de prevenção, detecção e tratamento dos cânceres de mama, colo do útero e colorretal, para reforçar medidas voltadas à ampliação da oferta de mamografias e à organização da rede de atendimento no SUS.

A proposta determina que o SUS aumente tanto o número de unidades que realizam as mamografias quanto o acesso da população a esses serviços. O objetivo é garantir atendimento mais rápido e equitativo, reduzindo barreiras que ainda dificultam a realização dos exames, especialmente em regiões com menor oferta de serviços de saúde.

O texto também estabelece que a distribuição e instalação de equipamentos de mamografia devem considerar critérios como densidade populacional e necessidades epidemiológicas locais.

Da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), o projeto recebeu parecer favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF). No parecer, a relatora destacou que o câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no Brasil, representando cerca de 30% dos casos de câncer feminino, com estimativa superior a 78 mil novos casos anuais no triênio de 2026 a 2028. Segundo ela, o diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, permite tratamentos menos agressivos e reduz custos para o sistema de saúde.

A relatora também observou que, apesar das políticas já existentes no SUS, ainda há dificuldades de acesso aos exames em diversas regiões, o que pode atrasar o diagnóstico e comprometer o tratamento das pacientes.

— A proposição busca enfrentar esse problema prevendo a ampliação do número de unidades que realizam exames mamográficos, assim como a adoção de critérios para a distribuição dos equipamentos necessários — disse a relatora.

Damares apresentou emendas de redação para deixar mais claro que a ampliação envolve tanto o acesso quanto a oferta de exames de rastreamento e diagnóstico, além de alterar terminologias do texto.