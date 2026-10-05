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Senado Federal

Senado sedia encontro sobre liderança feminina na administração pública

O Senado promoveu nesta segunda-feira (5) a abertura do1º Encontro Nacional de Mulheres na Liderança na Administração Pública. O objetivo é formar ...

05/10/2026 20h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, durante a abertura do evento - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, durante a abertura do evento - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Senado promoveu nesta segunda-feira (5) a abertura do1º Encontro Nacional de Mulheres na Liderança na Administração Pública. O objetivo é formar uma rede com essas lideranças e fortalecer a atuação feminina nos três Poderes, com a consolidação de boas práticas emgovernança pública e a produção de subsídios para a formulação de políticas de equidade.

Na abertura do evento,que se estende até esta terça-feira (6),a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, defendeu a presença de mulheres nesse espaços e a importância de se criar ambientes institucionais que facilitem a troca de experiências e a construção de redes de apoio.

Ilana ressaltou que as mulheres podem exercer cargos de liderança sem se limitar a padrões preestabelecidos de comportamento e desempenho.

— Não precisamos caber em caixinhas. Podemos ser o que quisermos — afirmou.

Videocast

A programação de abertura incluiu o lançamento do videocastLiderA , que é uma produção da Rádio Senado, da TV Senado e do Núcleo de Coordenação de Ações de Diversidade, Equidade e Inclusão do Senado.

A produção reúne mulheres que estão à frente de instituições públicas para entrevistas sobre liderança, escolhas e desafios profissionais.

A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Glauciene Lara, disse que oLiderAbusca romper com estereótipos que ainda restringem a forma como a liderança feminina é percebida.

Glaucieneconvidou as participantes a acompanhar os episódios e a compartilhar suas próprias experiências em futuras gravações. Ela também salientou a diversidade das trajetórias das mulheres presentes no encontro.

Palestra e filme

O evento contou ainda com a palestraMulheres em rede: o futuro da liderança, ministrada por Gisèle Szczyglak. Ela é doutora em filosofia política pela Universidade de Toulouse II e especialista em liderança feminina,mentoringe desenvolvimento de redes profissionais.

Além disso, a programação incluiu a exibição do filme Eunice - A Primeira Senadora , que faz parte do projeto Visita 360 (que oferece aos visitantes do Congresso Nacional experiências imersivas por meio da realidade virtual).

O curta-metragem, com duração de nove minutos, apresenta um momento na vida de Eunice Michiles, primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado, e destaca sua atuação em um ambiente político predominantemente masculino.

Segundo dia

A programação desta terça-feira (6), segundo e último dia do encontro, começa às 9h, no Instituto Serzedello Corrêa - Escola Superior do Tribunal de Contas da União.

Entre os destaques estão a aula magnaO cenário da alta gestão sob a ótica de gênero e governança, a ser ministrada pela diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, além de uma série de oficinas — que vão abordar comunicação e autoridade, autoconhecimento, equidade de gênero, transformação institucional e liderança inclusiva.

O evento será encerrado com uma plenária com foco na construção de uma agenda das mulheres na administração pública,com representantes dos três Poderes.

O objetivo é formar uma rede com mulheres líderes na administração pública e fortalecer a atuação feminina nos três Poderes - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
O objetivo é formar uma rede com mulheres líderes na administração pública e fortalecer a atuação feminina nos três Poderes - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Glauciene Lara afirmou que é necessário romper com estereótipos que ainda restringem a forma como a liderança feminina é percebida - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Glauciene Lara afirmou que é necessário romper com estereótipos que ainda restringem a forma como a liderança feminina é percebida - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
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