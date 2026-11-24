O Senado aprovou nesta terça-feira (24) o PL 4.921/2026 , que amplia de 14 para 18 o número de desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18), com sede em Goiânia (GO).

Com a aprovação pelo Senado, o projeto segue para sanção presidencial.

De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a proposta busca adequar a estrutura do tribunal ao crescimento da demanda por julgamentos em segunda instância.

Segundo o TST, a mudança não aumenta despesas, porque o projeto transforma sete cargos de juiz do trabalho substituto, vagos desde 2018 e sem previsão de preenchimento, em quatro de desembargador

O texto também prevê a criação de cinco cargos em comissão e três funções comissionadas para estruturar os novos gabinetes.

A justificativa do TST aponta o crescimento expressivo do número de processos que chegam ao tribunal. Em 2012, foram distribuídos 12.630 novos processos no TRT-18. Em 2024, esse número chegou a 25.431, um aumento de 101%. No mesmo período, a quantidade de processos baixados (concluídos) passou de 14.324 para 26.256, crescimento de aproximadamente 83%.

O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), apresentou parecer favorável. Para o relator, o aumento do número de desembargadores permitirá distribuir melhor a carga de trabalho e ampliar a capacidade de resposta da Justiça do Trabalho em Goiás.