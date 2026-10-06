WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Niederle
Sicoob
Unimed
APPATA
Vento Sul
Sicredi
Meganet
Portela FM
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Justiça

AGU pede a Fux que aguarde PGR e mantenha proibição das bets no país

Jorge Messias pede uma nova audiência pública sobre o assunto

06/10/2026 13h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que mantenha em vigor a medida provisória (MP) LINK 1 que proibiu a atividade das bets no país .

No parecer, o advogado-geral da União, Jorge Messias, pede ainda que o ministro Luiz Fux, relator do tema no STF, aguarde a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR) antes de decidir sobre o pedido para que os efeitos da MP sejam suspensos.

A AGU requereu também que, antes de decidir, Fux realize uma nova audiência pública sobre o assunto, nos moldes de uma primeira realizada em novembro de 2024.

A suspensão da proibição das bets foi pedida em 28 de setembro pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR). As entidades argumentam que a medida foi abrupta, provocando prejuízos bilionários para as empresas que acreditaram no marco regulatório vigente no país e fizeram investimentos.

As associações do setor insistiram para que a liminar fosse concedida antes das manifestações da AGU e da PGR e até as 23h59 desta segunda-feira (5), prazo final para que os portais e plataformas das bets saiam do ar .

Fux, contudo, resolveu aguardar a manifestação da AGU antes de qualquer decisão sobre o tema. O ministro é relator de três ações diretas de inconstitucionalidade que questionam o marco legal das bets, que entrou em vigor em 2023 e acabou extinto pela medida provisória.

Assinada em 25 de setembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a MP questionada proibiu em todo território nacional a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade de apostas de quotas fixas, as chamadas bets.

Manifestação

A AGU já havia se manifestado pela inconstitucionalidade da Lei das Bets , que fora proposta e sancionada pelo próprio governo. Agora, ao pedir para que a MP que proibiu as bets seja mantida pelo STF, o advogado-geral da União insistiu que a experiência de regulação não foi o bastante para proteger a população dos malefícios das apostas online.

“A exploração das apostas de quota fixa vinha sendo acompanhada por diversos órgãos públicos, que identificaram indicativos de repercussões relevantes sobre o orçamento familiar, o endividamento, a saúde, a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade e outros interesses constitucionalmente protegidos”, escreveu Jorge Messias.

Para justificar a urgência da edição de uma medida provisória proibindo as bets de imediato no país, o AGU voltou a citar diversos malefícios à população , como o endividamento das famílias, a desproteção de crianças e adolescentes, os impactos na economia formal e o aumento de 140% nos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) a pessoas com transtornos provocados pelo vício em jogos.

O AGU também afastou argumentos de que o governo não poderia ter renunciado à arrecadação prevista com os impostos pagos pelas bets. Para o AGU, não há de se falar em renúncia fiscal quando a perda de receitas com impostos decorre da extinção de um setor da economia.

A perda estimada de arrecadação com a extinção das bets é estimada pelo governo em cerca de R$ 5 bilhões por ano.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil PGR dá parecer favorável à retomada de visitas de Flávio ao pai
© Tânia Rêgo/Agência Brasil MPE dá parecer favorável à desistência de recurso de Garotinho no TSE
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h31
15°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
15°

Sensação

2.13 km/h

Vento

97%

Umidade

Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Portela FM
Sicoob
Meganet
Unimed
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Vento Sul
APPATA
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
F&J Santos
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Fitness
Tarzan
Unimed
Municípios
Tenente Portela - RS
Rotary Beer chega à 5 edição com música ao vivo e atrações em Tenente Portela
Barra do Guarita - RS
Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Vento Sul
Fitness
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Últimas notícias
Há 4 horas OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
Há 4 horas Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões; confira os números sorteados
Há 4 horas TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio
Há 6 horas Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
Há 6 horas OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
APPATA
Portela FM
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
Vento Sul
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Fitness
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 5 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 5 dias 101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
3
Há 7 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
5
Há 6 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026
Fitness
Vento Sul
Meganet
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Portela FM
Lazzaretti
Unimed
Portela FM
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Meganet
Sala
Fitness
Rádio Municipal
Vento Sul
Unimed
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados