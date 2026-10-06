Zenaide Maia defende o fim da escala 6x1 e pede atenção para a vacinação de crianças

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) voltou a defender a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 (seis dias de trabalho e um de repouso): a PEC 221/2019 .

Durante pronunciamento em Plenário nesta terça-feira (6), ela afirmou que a proposta é especialmente importante para as mulheres que são mães solo. A senadora ressaltou que, nesses casos, ter apenas um dia de descanso dificulta o cuidado com os filhos e pode comprometer a saúde dessas trabalhadoras.

Zenaide também argumentou que trabalhadores descansados produzem mais, sentem-se mais felizes e adoecem menos. E acrescentou que a falta de tempo reduz a possibilidade de consumo dos trabalhadores.

No mesmo pronunciamento, ela fez um apelo para que pais e responsáveis estejam atento à vacinação das crianças. A senadora alertou para o risco do retorno do sarampo e reiterou que a imunização é importante para evitar mortes e sequelas.

Vitória Clementino, sob supervisão de Dante Accioly