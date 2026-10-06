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Senado Federal

Toma posse a senadora Leany Lemos

Tomou posse nesta terça-feira (6) a senadora Leany Lemos (PSB-DF). Ela, que é servidora de carreira do Senado, ocupa a vaga da senadora Leila Barro...

06/10/2026 20h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado
- Foto: Ton Molina/Agência Senado

Tomou posse nesta terça-feira (6) a senadora Leany Lemos (PSB-DF). Ela, que é servidora de carreira do Senado, ocupa a vaga da senadora Leila Barros (PDT-DF), da qual é primeira-suplente. Leila pediu licença de 120 dias para tratar de interesse particular.

Durante seu pronunciamento, Leany afirmou que, durante os 120 dias como senadora, seu compromisso será com a democracia e a qualidade das instituições, com o fortalecimento do federalismo, com uma gestão pública eficiente capaz de reduzir desigualdades e ampliar oportunidades para a população e com políticas públicas transparentes e eficientes.

A nova senadora se emocionou ao lembrar a sua história como servidora do Senado, iniciada em 1993, e a história de seu pai, paraibano, que chegou a Brasília em 1958 para trabalhar na construção do prédio do Congresso Nacional.

— Hoje os netos do meu pai estão aqui na tribuna de honra (...). Mas muitos outros netos de candangos continuam a lutar por um emprego, um salário, uma jornada digna, uma jornada que não seja 6x1 e uma vida de alegria com suas famílias. É tudo o que essas pessoas pedem, e é pouco! Viver com dignidade deveria ser uma garantia do Estado — disse.

Leany também exaltou a agora licenciada senadora Leila Barros e seu mandato, iniciado em 2019, com destaque para as áreas de meio ambiente, defesa das mulheres, causas sociais e esporte.

Currículo

Leany Lemos nasceu em Brasília, em 1970. Consultora legislativa do Senado, ela é formada em letras, possui mestrado em ciência política, doutorado em estudos comparativos das Américas e pós-doutorado em ciência política.

Ocupou cargos em diversas instituições públicas e privadas. Foi pesquisadora do Instituto de Política da Universidade de Brasília, chefe de gabinete do então senador Rodrigo Rollemberg e secretária de Planejamento do Distrito Federal. Em 2018, foi eleita primeira suplente na chapa da senadora Leila Barros (PDT-DF).

A partir de 2019, foi secretária do Planejamento do Rio Grande do Sul, coordenadora do Comitê de Dados da Pandemia de Covid-19 e presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (tendo sido a primeira mulher nessa função).

Entre 2023 e 2024, foi secretária nacional de Planejamento do Ministério de Planejamento e Orçamento. Atualmente é CEO do Instituto Trajetórias , organização sem fins lucrativos que apoia alunos em mestrados em universidades internacionais de excelência.

Em fevereiro deste ano, Leany Lemos foi uma das homenageadas pelo Senado na primeira edição da Comenda Ceci Cunha , destinada a mulheres que se destacaram no exercício da atividade legislativa ou executiva nos âmbitos federal, estadual, distrital ou municipal.

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