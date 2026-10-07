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Posto de Saúde da Sede de Barra do Guarita terá atendimento alterado durante reforma

Obras para substituição do piso serão realizadas entre os dias 9 e 13 de outubro; atendimentos de urgência e emergência serão mantidos

07/10/2026 10h20
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Ascom
Fotos: Divulgação/Ascom

A Unidade Básica de Saúde (UBS) da Sede de Barra do Guarita passará por melhorias na infraestrutura entre os dias 9 e 13 de outubro, período em que será realizada a substituição do piso da unidade. Em razão da execução dos serviços, a Secretaria Municipal de Saúde informa que haverá alteração temporária no funcionamento e no fluxo de atendimento.

Durante o período de obras, os atendimentos médicos serão realizados exclusivamente para casos de urgência e emergência em dias específicos. Na sexta-feira (9) e na terça-feira (13), a população deverá procurar a unidade apenas em situações que necessitem desse tipo de atendimento.

Para garantir a continuidade dos serviços essenciais, os profissionais da saúde estarão atendendo provisoriamente no primeiro piso da Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito de Barra do Guarita, Valcier Balestrin, explica que a intervenção é necessária para melhorar as condições da unidade e pede a compreensão dos moradores durante a execução dos trabalhos.

“Dos dias 9 a 13 de outubro, a nossa Unidade Básica receberá melhorias na infraestrutura, com a substituição do piso. Pedimos a compreensão da comunidade, pois nesse período os atendimentos médicos serão somente de urgência e emergência, com os nossos profissionais atendendo provisoriamente no primeiro piso da Secretaria Municipal de Saúde”, afirmou.

A administração municipal orienta a população a ficar atenta ao período de alteração no atendimento e reforça que a medida é temporária, sendo necessária para a realização da obra com segurança e organização.

Após a conclusão dos serviços, o atendimento na Unidade Básica de Saúde deverá retornar ao fluxo habitual.

Folha Popular

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