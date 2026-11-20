A espera por um bebê é também um tempo de descobertas, em que o cuidado começa antes mesmo do primeiro chorinho, do primeiro colo ou troca de fraldas. Para acompanhar as famílias nessa preparação, o Hospital Unimed Noroeste/RS iniciou, nesta quarta-feira, 18, a 51ª edição do Clube da Gestante, em Ijuí. Esta etapa, a última deste ano, contará com cinco encontros com orientações sobre a gestação, o parto e os cuidados com a mãe e o bebê.

A programação de abertura iniciou com acolhimento dos participantes, além da apresentação da equipe e dos casais. Os primeiros temas desenvolvidos foram pré-natal, anestesia, cuidados no pós-operatório de cesárea e Fisioterapia Obstétrica, com demonstrações de posicionamento e exercícios. Os assuntos foram abordados por profissionais da instituição e pela ginecologista e obstetra Letícia Cichocki Luhniseki.

Ao longo da edição, os participantes terão contato com assuntos como tipos de parto, nutrição materno-infantil, amamentação e chegada do bebê. As atividades reunirão profissionais de diferentes áreas, incluindo Obstetrícia, Pediatria, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia, com palestras e momentos práticos.

“Queremos que os participantes encontrem no Clube um espaço de escuta e orientação. Cada encontro é uma oportunidade para esclarecer dúvidas e compartilhar experiências. Nosso propósito é ajudar as famílias a se prepararem com mais confiança para a chegada do bebê”, destaca supervisora de Enfermagem da Área Materno-Infantil do Hospital Unimed Noroeste/RS, Daiane Zambon Dockhorn. Para o diretor de Serviços Próprios da Unimed Noroeste/RS, médico Alexandre Vaz, a preparação para o nascimento também faz parte do cuidado. “O contato com profissionais de diferentes áreas permite às famílias compreender melhor cada etapa da gestação e os primeiros cuidados com o bebê. Essa proximidade fortalece o vínculo com a equipe que participará desse momento, salienta o gestor.

A programação também prevê oficinas de cuidados com o bebê e visitas ao Centro Obstétrico. Os encontros seguirão nos dias 23 e 25 de novembro e 1º e 2 de dezembro. O encerramento abordará estímulos e cuidados com o bebê e maternidade real.

Núcleo de Marketing e Comunicação

Textos: Fernando Goettems (MTb 16.209),

Jaíse Schumann (MTb 17.199) e

Paola Machado (MTb 20.080)