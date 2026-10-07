Sindicato denuncia supostos episódios de intimidação contra radialista em Tenente Portela

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do Rio Grande do Sul, conhecido como Sindicato dos Radialistas do RS, divulgou uma nota de repúdio e denúncia sobre o que classifica como episódios de intimidação, constrangimento e assédio moral envolvendo um vereador de Tenente Portela e um radialista da Rádio Municipal AM 620.

Segundo a entidade, as situações teriam começado em 29 de setembro e ocorrido principalmente durante atividades da Câmara de Vereadores realizadas nas dependências ou em espaços anexos à rádio.

Ainda conforme o sindicato, o parlamentar teria feito manifestações na tribuna da Câmara e publicado conteúdos nas redes sociais questionando a atuação do radialista e atribuindo ao profissional uma suposta parcialidade.

Na manifestação, o Sindicato dos Radialistas afirma que críticas e divergências fazem parte do processo democrático, mas ressalta que essas situações não devem resultar em constrangimento ou intimidação de profissionais de comunicação durante o exercício de suas funções.

A entidade também reforçou a defesa da liberdade de imprensa e do respeito aos trabalhadores da comunicação.

A Rádio Líder FM manifestou solidariedade ao profissional citado e afirmou lamentar qualquer situação de intimidação ou constrangimento contra trabalhadores da área. A emissora também destacou a importância da liberdade de imprensa, do respeito aos profissionais e do direito de informar a comunidade com responsabilidade e independência.

A nota do Sindicato dos Radialistas do RS é assinada pela diretoria da entidade e tem data de 7 de outubro de 2026.

Folha Popular: Com informações do Sindicato dos Radialistas do RS.