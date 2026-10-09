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Senado Federal

Congresso fará sessão solene pelo Dia Mundial da Alimentação

Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageará na terça-feira (13), a partir das 10h, o Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro...

09/10/2026 15h44
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O Senado e o prédio do Congresso iluminados em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, em 2021 - Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado
O Senado e o prédio do Congresso iluminados em alusão ao Dia Mundial da Alimentação, em 2021 - Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageará na terça-feira (13), a partir das 10h, o Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro. A cerimônia ocorrerá no Plenário do Senado Federal.

A homenagem foi proposta em requerimento pela senadora Tereza Cristina (PP-MS) e pelos deputados Giovani Cherini (PL-RS), Laura Carneiro (PSD-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Na justificativa, os parlamentares destacam a importância da alimentação para o desenvolvimento humano, econômico e social. O documento também ressalta a contribuição dos diferentes setores envolvidos na produção e no abastecimento de alimentos, como produtores rurais, cooperativas, instituições de pesquisa, indústrias alimentícias, trabalhadores, transportadores, distribuidores e comerciantes.

O Dia Mundial da Alimentação foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em referência à data de criação da entidade, em 1945. A celebração busca conscientizar a população sobre a importância da alimentação e da segurança alimentar.

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