Congresso fará sessão solene pelo Dia Mundial da Alimentação

Uma sessão solene do Congresso Nacional homenageará na terça-feira (13), a partir das 10h, o Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro. A cerimônia ocorrerá no Plenário do Senado Federal.

A homenagem foi proposta em requerimento pela senadora Tereza Cristina (PP-MS) e pelos deputados Giovani Cherini (PL-RS), Laura Carneiro (PSD-RJ) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Na justificativa, os parlamentares destacam a importância da alimentação para o desenvolvimento humano, econômico e social. O documento também ressalta a contribuição dos diferentes setores envolvidos na produção e no abastecimento de alimentos, como produtores rurais, cooperativas, instituições de pesquisa, indústrias alimentícias, trabalhadores, transportadores, distribuidores e comerciantes.

O Dia Mundial da Alimentação foi instituído pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) em referência à data de criação da entidade, em 1945. A celebração busca conscientizar a população sobre a importância da alimentação e da segurança alimentar.