WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Vento Sul
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Meganet
Fitness
Lazzaretti
Portela FM
Niederle
Mercado do povo
Sala
Tarzan
Justiça

MPRJ denuncia mais oito PMs que participaram da Operação Contenção

Ação é considerada uma das mais letais do Rio de Janeiro

09/10/2026 18h50
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

A Auditoria da Justiça Militar do Rio de Janeiro recebeu três denúncias contra oito policiais militares que participaram da Operação Contenção, realizada em 28 de outubro de 2025 nos Complexos da Penha e do Alemão, zona norte da cidade do Rio, que resultou na morte de 122 pessoas , entre elas, cinco policiais civis e militares.

Os policiais foram denunciados por crimes de invasão de domicílio, furto e recusa de obediência militar. As denúncias foram feitas pelo Grupo de Atuação Especializada (Gaesp) do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) adotou uma série de medidas após a Operação Contenção, no âmbito da investigação independente conduzida pelo Gaesp.

Entre as providências iniciais estão a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) autônomo, o monitoramento em tempo real pelo plantão de operações e o acionamento dos protocolos previstos na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 635), conhecida como ADPF das Favelas.

Além da investigação da atuação policial e do contato com familiares das vítimas, o trabalho também se desenvolveu no eixo técnico-científico, com a produção de laudos relativos às vítimas da ação e análise de mais de 3.600 horas de gravações das câmeras corporais dos policiais militares.

Até o momento, o MPRJ, por meio do Gaesp e das promotorias de Justiça junto à Auditoria da Justiça Militar, apresentou seis denúncias contra 17 policiais militares por ilegalidades praticadas durante a operação, envolvendo apropriação de armamento, furto de peças de veículos, invasões de domicílio, constrangimento de moradores, subtração de bens, além de tentativas de obstrução ou desligamento de câmeras corporais.

Operação Contenção

A operação, realizada pelo governo do Rio de Janeiro em 28 de outubro de 2025 nos Complexos da Penha e do Alemão, é considerada a operação policial mais letal da história do país . A ação deixou 122 mortos.

O foco era conter o avanço da organização criminosa Comando Vermelho (CV), cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão. Durante a ação, 23 pessoas foram presas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil TSE manda suspender site que oferece criptomoedas por apoio a Flávio
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Edson Fachin manda PF investigar ameaças contra Flávio Dino
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Justiça derruba decisão que liberou operação de plataforma de apostas
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 19° - Mínima: 16°
17°

Sensação

2.88 km/h

Vento

99%

Umidade

Fitness
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Folha Popular
Agro Niederle
Portela FM
Unimed
Sala
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Vento Sul
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Lazzaretti
Tarzan
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
5ª Feira Negócios Daqui terá aproximadamente 140 participantes e expectativa de superar 15 mil visitantes
Tenente Portela - RS
O Banquete do Reino – Convite universal e resposta generosa
Pizzaria Alcapone
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Portela FM
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Sicredi
Lazzaretti
Vento Sul
Sala
Últimas notícias
Há 4 horas Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
Há 4 horas TSE manda suspender site que oferece criptomoedas por apoio a Flávio
Há 7 horas Governo do RJ identifica desvios de R$ 400 milhões na Cedae Saúde
Há 7 horas Edson Fachin manda PF investigar ameaças contra Flávio Dino
Há 7 horas Pesquisa mostra que 82% são contra crianças de até 3 anos com celular
Fitness
Sala
Lazzaretti
Vento Sul
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Portela FM
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita Homem é investigado pela morte de uma mulher de origem venezuelana; ele permanece internado após tentativa de tirar a própria vida
2
Há 6 dias Mulher é morta em possível feminicídio na manhã deste domingo em Barra do Guarita
3
Há 5 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 3 dias Bohn Gass é reeleito deputado federal com 111.196 votos no Rio Grande do Sul
5
Há 7 dias Temporais ganham força neste sábado e colocam a Região Celeiro em alerta para granizo e ventos acima de 90 km/h
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Pizzaria Alcapone
Fitness
F&J Santos
Vento Sul
Agro Niederle
APPATA
Portela FM
Unimed
Portela FM
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Sicredi
Sicoob
Sala
Vento Sul
APPATA
Tarzan
Mercado do povo
Ponto Grill
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados