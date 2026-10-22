WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Fitness
Portela FM
Meganet
Mecânica Jaime
Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Ponto Grill
APPATA
Sala
Vento Sul
Política

Eleitores do ES definem disputa para governo entre Ferraço e Pazolini

No estado, 2,9 milhões de eleitores estão aptos a votar

22/10/2026 08h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Neste domingo (25), os 2,9 milhões de eleitores do Espírito Santo retornam às urnas para votar para governador .

Disputam o cargo Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB).

No primeiro turno, Pazolini ficou em primeiro lugar, com 49,65% dos votos válidos, ou 1.048.633 votos. Ferraço ficou em segundo, com 34,06%, equivalente a 719.397 votos.

Pazolini foi prefeito de Vitória por dois mandatos. Em 2026, deixou o comando municipal para disputar o governo do Espírito Santo. Natural de Vitória, tem 44 anos, já foi deputado estadual e é delegado de polícia.

Natural de Cachoeiro de Itapemirim (ES), Ferraço tem 63 anos e assumiu o cargo de governador em abril de 2026, após a renúncia de Renato Casagrande, que saiu do governo para disputar uma vaga no Senado. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e vice-governador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (22)
© Arte/Agência Brasil RN: eleitores vão escolher entre Allyson e Cadu de Lula para governo
© Arte/Agência Brasil TO: eleitores escolherão entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 21° - Mínima: 16°
20°

Sensação

10.04 km/h

Vento

93%

Umidade

Meganet
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Folha Popular
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sicoob
APPATA
Tarzan
Sala
F&J Santos
Meganet
Vento Sul
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada
Vista Gaúcha - RS
Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
Mercado do povo
Tarzan
Portela FM
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Sicredi
Lazzaretti
Sala
F&J Santos
Unimed
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 19 minutos Defensoria Pública pede ao STF transporte gratuito no 2º turno
Há 19 minutos Arrecadação federal cresce 5,62% em setembro e soma R$ 239,4 bilhões
Há 20 minutos Anvisa proíbe venda de teste de glicemia Accu-Check Active na Amazon
Há 51 minutos Enamed: termina hoje prazo para recurso contra gabarito preliminar
Há 3 horas Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Vento Sul
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Mercado do povo
APPATA
Unimed
Pizzaria Alcapone
Fitness
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 6 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela Apresentação será realizada no dia 19 de outubro, às 19h, no Centro Cultural, com entrada franca e apoio da Prefeitura Municipal.
2
Há 6 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
3
Há 6 dias Priscila Fochesatto destaca o papel do Serviço Social no acolhimento aos pacientes do HSA
4
Há 5 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
5
Há 6 dias Lula faz campanha em MG e celebra fim da jornada 6x1
Portela FM
Sicoob
Tarzan
Rádio Municipal
Vento Sul
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sala
Agro Niederle
APPATA
Portela FM
Lazzaretti
Fitness
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
Vento Sul
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Fitness
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados