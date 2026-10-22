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Política

RN: eleitores vão escolher entre Allyson e Cadu de Lula para governo

Disputa foi uma das mais apertadas no primeiro turno das eleições

22/10/2026 08h33
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

Os 2,6 milhões de eleitores do Rio Grande do Norte retornam às urnas neste domingo (25) para escolher o novo governador .

Disputam o cargo Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT).

No primeiro turno, a disputa foi apertada. Allyson ficou em primeiro lugar, com 36,94% dos votos válidos, ou 799.809 votos. Cadu de Lula ficou em segundo, com 36,16%, equivalente a 718.300 votos.

Ex-prefeito de Mossoró, Allyson tem 34 anos, é engenheiro civil e servidor público federal. Foi deputado estadual e eleito prefeito de Mossoró, sua cidade natal, em 2021, e reeleito em 2024. Deixou a prefeitura neste ano para disputar o governo do estado.

Carlos Eduardo Xavier é auditor fiscal de carreira e foi secretário estadual da Fazenda no governo de Fátima Bezerra (PT-RN). Aos 48 anos, disputa pela primeira vez um cargo eletivo.

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