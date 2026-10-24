WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Portela FM
APPATA
Sicoob
Sicredi
Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Meganet
Fitness
Unimed
Vento Sul
Lazzaretti
Política

Último dia para qualquer tipo de propaganda eleitoral é neste sábado

Campanha só está permitida até às 22h; confira regras

24/10/2026 10h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Na reta final do segundo turno das Eleições de 2026, os candidatos só poderão fazer campanha eleitoral até as 22h deste sábado (24). A partir deste horário ficam proibidos o uso de alto-falantes ou amplificadores de som; a distribuição de material gráfico; e a promoção de caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite divulgando jingles ou mensagens de candidatos.

Além disso, até 24 horas depois do fim do pleito estão vedadas a publicação e a republicação de novos conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial ou tecnologia equivalente, que use imagem, voz ou manifestação de candidatos ou pessoas públicas.

Pelo calendário eleitoral, neste sábado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda poderá divulgar comunicados, boletins e instruções ao eleitorado, em até dez minutos diários requisitados às emissoras de rádio e de televisão. Parte desse tempo pode ser cedido aos tribunais regionais eleitorais.

Ontem (23), foi o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para o segundo turno. Na sexta-feira, também foi o último dia para a publicação de anúncios eleitorais pagos na imprensa escrita e a realização de debates entre candidatos no rádio e na TV.

Desde quinta-feira (22), encerrou-se o prazo para a realização de comícios e atividades de campanha. Também foi o último dia para a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet.

Horário de votação

Amanhã (25), os brasileiros deverão ir às urnas das 8h às 17h, para eleger o próximo presidente da República.

Eleitores do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins definem ainda o próximo governador ou governadora. Nesses locais, a ordem de votação na urna é: governador e depois presidente .

Além disso, seis cidades brasileiras terão eleições suplementares para prefeito. Nesses municípios, os eleitores votam primeiro em presidente, depois em prefeito.

O TSE recomenda consultar previamente o local de votação no site do tribunal ou no aplicativo e-Título, e que os eleitores levem uma colinha com o número dos candidatos, anotados em papel. É proibido entrar com celular na cabine de votação .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Agência Brasil Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (24)
© Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Saiba quais documentos são aceitos para votar neste domingo
© Fernando Frazão/Agência Brasil Flávio defende inocência do único acusado pela morte de Ana Clara
Tenente Portela, RS
Atualizado às 11h15
19°
Chuva Máxima: 21° - Mínima: 18°
20°

Sensação

5.11 km/h

Vento

98%

Umidade

Ponto Grill
APPATA
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Agro Niederle
Unimed
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Folha Popular
Mercado do povo
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicoob
Vento Sul
F&J Santos
Tarzan
Unimed
Fitness
Sala
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Chuva supera 100 milímetros e provoca queda de pedras e água sobre rodovias em Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Protocolo de Manchester orienta classificação de risco no Pronto Atendimento do Hospital Unimed Noroeste/RS
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Portela FM
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
F&J Santos
Vento Sul
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Meganet
Sala
Sicoob
Sicredi
Últimas notícias
Há 17 minutos Ex-jogadoras da seleção de futebol incentivam alunas em escolas do Rio
Há 21 minutos Chuva supera 100 milímetros e provoca queda de pedras e água sobre rodovias em Tenente Portela
Há 48 minutos Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (24)
Há 1 hora Saiba quais documentos são aceitos para votar neste domingo
Há 2 horas Último dia para qualquer tipo de propaganda eleitoral é neste sábado
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Mercado do povo
Portela FM
APPATA
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Vento Sul
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mais lidas
1
Há 3 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 6 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 6 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
4
Há 5 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
5
Há 5 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Sala
Rádio Municipal
Portela FM
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
APPATA
Portela FM
Vento Sul
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Vento Sul
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados