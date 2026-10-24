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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (24)

Flávio e Lula estarão em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo

24/10/2026 11h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Agência Brasil
© Agência Brasil

Neste sábado (24), último dia da campanha eleitoral, os candidatos à presidência da República Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva participam de atos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira as agendas:

Flávio Bolsonaro (PL)

Pela manhã, participa de ato em Belo Horizonte, no bairro Savassi. Na parte da tarde, estará no Rio de Janeiro, em evento na Barra da Tijuca.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Pela manhã, Lula participa de ato no Rio de Janeiro, em Copacabana. Encerra a campanha com caminha na parte da tarde na Avenida Paulista, em São Paulo.

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