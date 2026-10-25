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Política

Chuva altera local de votação em Itapevi, no interior paulista

Escola ficou inacessível por causa de alagamentos na região

25/10/2026 11h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Defesa Civil-SP
© Defesa Civil-SP

As fortes chuvas que atingiram diversas cidades do estado de São Paulo durante esta madrugada provocaram alteração de um local de votação na cidade de Itapevi, no interior paulista. A mudança ocorreu logo cedo, por volta das 7h30 de hoje (25), informou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) .

Por causa disso, os eleitores que votavam no Centro Municipal de Educação Básica (Cemeb) Professor Edevaldo Caramez, das seções eleitorais 439ª e 474ª, precisaram ser transferidos para a Escola do Futuro ETI Professor Irany Toledo de Moraes, que fica localizada na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Da Silva, 1.400, Jardim Santa Rita.

Segundo o TRE-SP, a mudança precisou ser feita porque o antigo local de votação ficou inacessível por causa de alagamentos na região.

Durante a semana, segundo o TRE-SP, seis locais de votação – previstos para funcionar no segundo turno – precisaram ser alterados no estado de São Paulo em decorrência de situações climáticas.

Além de Itapevi, três locais ficam no interior paulista, nas cidades de Presidente Prudente, São João da Boa Vista e Ibitinga. Outras duas mudanças precisaram ser feitas na capital paulista, nos bairros do Tucuruvi e Jabaquara.

De acordo com o TRE, eleitores de São Paulo que estiverem em dúvidas sobre a transferência dos locais de votação podem procurar a Central de Atendimento Telefônico ao Eleitor, pelo número 148. Além disso, o eleitorado pode acessar o site do TRE-SP ou buscar atendimento pelo WhatsApp, por meio do número (11) 3130-2200.

Antes de votar, é importante que o eleitor cheque o local de votação por meio do seu e-Título ou pelo portal da Justiça Eleitoral, por meio do menu Consultas, opção Onde Votar.

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