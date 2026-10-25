WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Niederle
Fitness
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Ponto Grill
APPATA
Sicredi
Unimed
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
F&J Santos
Portela FM
Lazzaretti
Vento Sul
Política

PM detém cinco pessoas por crimes eleitorais em São Paulo

Maioria das prisões foi por fotografar a urna eletrônica na cabine

25/10/2026 16h07
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Polícia Militar de São Paulo deteve cinco pessoas, neste domingo (25), por crimes eleitorais. A maioria dos crimes ocorreu após eleitores fotografarem as urnas eletrônicas ou usarem o celular durante a votação, o que é proibido pela legislação eleitoral. Também houve uma ocorrência de desacato e um atendimento de apoio a um Oficial de Justiça.

Um desses crimes ocorreu na capital paulista, quando mesários identificaram e denunciaram um eleitor que estava fotografando uma urna eletrônica na Rua Palmerina. A imagem foi apagada e os envolvidos foram encaminhados para o 31º Distrito Policial para elaboração de um termo circunstanciado.

Em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, uma eleitora foi identificada utilizando um aparelho celular dentro da cabine de votação, na Rua Santo Antônio.

Em Osasco, uma pessoa foi conduzida ao 3º Distrito Policial após fotografar a urna eletrônica durante votação na Avenida Cruzeiro do Sul.

Em Marília, no interior do estado, houve uma ocorrência de desacato por um mesário na Escola Municipal Professor Antônio Ribeiro.

A polícia não forneceu maiores detalhes sobre quais seriam os demais casos ocorridos neste domingo de eleições , mas divulgou que também foram registradas outras duas ocorrências na cidade de São Paulo e outra na cidade de Guarantã.

Desde as 8h da manhã, os eleitores do estado de São Paulo estão votando em segundo turno para a escolha do presidente da República.

O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34,1 milhões de pessoas aptas a votar, o que corresponde a cerca de 21,4% do eleitorado nacional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Policial militar é preso acusado de venda de voto no estado do Rio
© Joédson Alves/Agência Brasil Campanha de Lula denuncia falta de transporte em nove estados
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Campanha de Flávio pede votação até 19h por chuvas em alguns estados
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h16
14°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
14°

Sensação

11.7 km/h

Vento

81%

Umidade

Fitness
Tarzan
Meganet
Portela FM
Folha Popular
Sicoob
Sala
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Agro Niederle
F&J Santos
F&J Santos
Vento Sul
Fitness
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Tarzan
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Unimed
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Unimed
Sala
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 3 minutos Horário de votação ampliado será apenas onde urnas não foram fechadas
Há 3 minutos Ministros do TSE se reúnem a portas fechadas após decisão de Zanin
Há 34 minutos Policial militar é preso acusado de venda de voto no estado do Rio
Há 34 minutos Zanin manda ampliar horário de votação até as 19h em todo o país
Há 1 hora Campanha de Lula denuncia falta de transporte em nove estados
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sala
Tarzan
Portela FM
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Unimed
F&J Santos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
APPATA
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Vento Sul
Fitness
Sicoob
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 7 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
4
Há 7 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
5
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
Ponto Grill
Sala
Sicredi
APPATA
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Meganet
Agro Niederle
Rádio Municipal
Portela FM
Portela FM
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mercado do povo
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Sala
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Meganet
Vento Sul
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados