WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Fitness
Ponto Grill
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Portela FM
Sicoob
APPATA
Vento Sul
Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Senado Federal

Davi pede respeito ao resultado das urnas e cobra pacificação do país

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o voto livre e soberano consolida a democracia brasileira. A declaração foi dada na tarde de...

25/10/2026 17h09
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Davi Alcolumbre e o ministro Kassio Nunens Marques no TSE, neste domingo - Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal
Davi Alcolumbre e o ministro Kassio Nunens Marques no TSE, neste domingo - Foto: Pedro Gontijo/Senado Federal

selo_eleicoes_claro.jpg

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o voto livre e soberano consolida a democracia brasileira. A declaração foi dada na tarde deste domingo (25) em uma entrevista coletiva conjunta com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eles foram ao TSE a convite do presidente do tribunal, ministro Kassio Nunes Marques.

— As eleições são a força da democracia, a força das instituições e a força do voto do povo brasileiro — afirmou Davi, ao elogiar a Justiça Eleitoral.

Davi reafirmou o papel das instituições na defesa da democracia, pediu que o resultado das urnas seja respeitado e cobrou união de todos em defesa da pacificação do país. Para o presidente do Senado, independentemente do resultado das eleições, o interesse do povo precisa estar em primeiro lugar.

— O Brasil espera de todos nós responsabilidade, reconhecimento dos resultados e paz. Temos um Brasil para cuidar — registrou Davi.

Hugo Motta elogiou o esforço coletivo da Justiça Eleitoral, das Casas legislativas, da imprensa e de toda a sociedade em prol de eleições limpas e justas. Segundo o deputado, a eleição é uma constatação do que representa "a fortaleza da democracia no país". Ele também lembrou que a urna eletrônica está comemorando 30 anos em 2026 como um marco significativo das eleições e da democracia.

— Hoje é o dia de comemorar e brindar o dia da democracia brasileira. Vamos seguir trabalhando para que a democracia no país seja cada vez mais forte — declarou Motta.

De acordo com o ministro Kassio Nunes Marques, as eleições transcorrem dentro da normalidade. Ele citou que não havia, até o momento da entrevista, registro de votação em cédula de papel, o que evidenciaria a qualidade das urnas eletrônicas. Segundo o ministro, apenas 900 urnas foram trocadas — o que representa 0,18% das mais de 499 mil urnas disponíveis para votação. Ele relatou ainda que apenas 138 ocorrências foram registradas.

— O voto é uma das mais importantes manifestações da cidadania. É por meio dele que cada pessoa participa das escolhas que definirão os rumos do nosso país — apontou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A audiência foi solicitada por Dr. Hiran, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado faz debate sobre fraudes em contratos administrativos na área de saúde
A audiência foi solicitada por Dr. Hiran, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) do Senado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Senado faz debate sabre fraudes em contratos administrativos na área de saúde
Cobertura do primeiro turno das eleições na TV Senado credito= Veículos de Senado e Câmara farão cobertura integrada do segundo turno
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h16
14°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
14°

Sensação

11.7 km/h

Vento

81%

Umidade

Folha Popular
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
Tarzan
Sicredi
F&J Santos
Portela FM
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Sala
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
Vento Sul
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Tarzan
Portela FM
Mercado do povo
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Fitness
Lazzaretti
Últimas notícias
Há 3 minutos Horário de votação ampliado será apenas onde urnas não foram fechadas
Há 3 minutos Ministros do TSE se reúnem a portas fechadas após decisão de Zanin
Há 34 minutos Policial militar é preso acusado de venda de voto no estado do Rio
Há 34 minutos Zanin manda ampliar horário de votação até as 19h em todo o país
Há 1 hora Campanha de Lula denuncia falta de transporte em nove estados
Vento Sul
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Fitness
Meganet
Pizzaria Alcapone
Unimed
Portela FM
APPATA
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 7 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
4
Há 7 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
5
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
Sicoob
Meganet
Fitness
F&J Santos
Vento Sul
Rádio Municipal
Lazzaretti
Portela FM
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Tarzan
APPATA
Unimed
Portela FM
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Vento Sul
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados