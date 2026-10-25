PT notifica TRE-SP por falta de ônibus na cidade neste domingo

O Partido dos Trabalhadores (PT) enviou uma notificação ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) informando que há problemas na circulação da frota de ônibus da cidade neste domingo (25) de segundo turno das eleições.

Segundo Kiko Celeguim, presidente estadual do PT em São Paulo, a legenda notifica o TRE desde a manhã de hoje solicitando que a prefeitura normalize a operação dos ônibus. De acordo com a Justiça Eleitoral, o transporte público municipal deveria estar nas ruas com 100% de sua frota. Segundo Celeguim, há apenas 60% em operação.

Há relatos de dificuldade de transporte em diversos bairros das zonas leste e norte, com pessoas esperando durante quase uma hora a chegada dos ônibus.Celeguim ressaltou que é uma situação muito grave.

“Até porque, no dia de hoje, é muito difícil de a gente conseguir remediar essa situação. Os ônibus da capital eram para estar funcionando com 100% da capacidade, para garantir que as pessoas possam votar com tranquilidade. No entanto, as informações que temos até aqui é que ela está funcionando com operação de sábado, ou seja, 60% da capacidade operacional. O que é um absurdo”, disse Celeguim nas redes sociais do PT.

Devido a essa situação, o PT entrou com pedido de prisão do secretário de Mobilidade Urbana e Transporte, Celso Jorge Caldeira. O partido também pediu a regularização imediata da situação do transporte coletivo da cidade e também a extensão do horário de votação, principalmente nas regiões que foram mais afetadas pela falta de transporte público.

“Isso é muito grave o que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo em São Paulo, de não permitir que as pessoas exerçam seu direito à democracia e escolham o seu próximo presidente da República”, afirmou Celeguim.

A prefeitura de São Paulo informou que recebeu notificação do TRE ainda no sábado (24) a respeito do funcionamento de 100% da frota de ônibus.

“Imediatamente após receber a notificação, às 13h32, a SPTrans agiu de forma diligente e proativa, comunicando todas as concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais da cidade e transmitindo a determinação judicial para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento. A atuação da empresa foi pautada pela agilidade, pela transparência e pelo compromisso com a prestação do serviço público de transporte”.

O órgão municipal relatou dificuldades na ampliação da frota “em prazo tão reduzido”, o que teria gerado alguns “desafios”, como a “readequação das escalas de trabalho e rotinas previamente estabelecidas”.

O TRE-SP divulgou um comunicado informando que “até o momento, não foi reportada para o TRE-SP qualquer situação que pudesse comprometer o exercício do voto. A eleição está transcorrendo normalmente e os eleitores estão chegando aos seus locais de votação. No entanto, caso algum eleitor enfrente dificuldades, a recomendação é encaminhar a denúncia ao Ministério Público Eleitoral”.