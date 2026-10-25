WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicredi
Lazzaretti
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Niederle
Unimed
F&J Santos
APPATA
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Portela FM
Meganet
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Justiça

Ministros do TSE se reúnem a portas fechadas após decisão de Zanin

No DF, TRE informou que não foi comunicado da prorrogação da votação

25/10/2026 18h42
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão em reunião fechada para tratar da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin que estendeu o horário de votação até as 19h em todo o país.

A decisão de Zanin criou o impasse sobre como estender a votação, que foi encerrada oficialmente às 17h, em seções eleitorais que foram fechadas e nos locais em que as urnas eletrônicas foram desligadas.

No Distrito Federal, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não foi comunicado sobre a decisão de Zanin e que todas as urnas foram fechadas e não podem ser ligadas novamente.

A decisão foi tomada em ação protocolada pela campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após registros de restrições na circulação do transporte coletivo em diversas cidades do país.

Ao analisar o caso, Zanin considerou que os relatos de falta de transporte são graves e determinou que a votação deve ser mantida por mais duas hora s.

"Considerando a gravidades dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:23:49, da data de hoje, e diante da urgência na medida, determino prorrogação por até duas horas, até às 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções do Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento", determinou o ministro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Paulo Pinto/Agência Brasil Em SP, 80% das urnas estavam encerradas quando votação foi prorrogada
© Tomaz Silva/Agência Brasil Centrais sindicais criticam falta de ônibus no dia da eleição
© Marcelo Camargo/Agência Brasil TSE retoma contagem de votos em todo o país
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h16
12°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
12°

Sensação

7.92 km/h

Vento

90%

Umidade

Unimed
Tarzan
Portela FM
Sicoob
Folha Popular
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sala
Tarzan
Sicoob
Meganet
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Agro Niederle
Vento Sul
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
Fitness
Meganet
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Lazzaretti
Sala
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Portela FM
APPATA
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Vento Sul
Tarzan
Sicredi
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 29 minutos Em SP, 80% das urnas estavam encerradas quando votação foi prorrogada
Há 29 minutos Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal
Há 29 minutos OEA acompanha denúncias de falta de ônibus no dia da eleição
Há 29 minutos Centrais sindicais criticam falta de ônibus no dia da eleição
Há 1 hora TSE retoma contagem de votos em todo o país
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Sicoob
Meganet
F&J Santos
Vento Sul
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Fitness
Mercado do povo
Portela FM
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
4
Há 6 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
5
Há 7 dias Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Tarzan
Portela FM
Sala
Meganet
Portela FM
Sicoob
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Rádio Municipal
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
Pizzaria Alcapone
APPATA
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sala
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados