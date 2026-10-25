WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Fitness
Meganet
Sicredi
APPATA
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Niederle
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Vento Sul
Sala
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Portela FM
F&J Santos
Sicoob
Política

No DF, urnas fecham antes de informação sobre prorrogação chegar

TRE informou que até as 17h40 não foi notificado sobre prorrogação

25/10/2026 19h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Nas seções eleitorais do Distrito Federal, as urnas foram fechadas às 17h em ponto, antes que a informação sobre a prorrogação do horário de votação até as 19h pudesse chegar a mesários e presidentes de seção, informou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF).

De acordo com o tribunal, até as 17h40 não havia sido recebida nenhuma notificação oficial sobre a prorrogação, que foi determinada pelo ministro Cristiano Zanin , do Supremo Tribunal Federal (STF) perto das 17h.

Ainda segundo o TRE-DF, quando o anúncio da ampliação do horário de votação surgiu na imprensa, poucos minutos após as 17h, as urnas já haviam sido fechadas e algumas seções iniciavam a transmissão dos resultados.

Segundo a assessoria do tribunal, “quando a urna é fechada, ela não pode mais ser reaberta”. O TRE-DF alegou que precisaria de antecedência para mobilizar mesários e presidentes das seções para que mantivessem as urnas abertas além das 17h.

A mesária Kátia Regina Carmona, que trabalhou em uma escola na Asa Sul, bairro na área central de Brasília, relatou que às 17h em ponto fechou a urna de sua seção. Pouco depois, a notícia sobre o adiamento do horário de votação aparece em uma TV na própria escola. Ela conta que aguardou mais um pouco, mas foi orientada a ir para casa.

“Cinco horas [da tarde] fechamos sem saber de nada. Lá tinha televisão e estava dando que ia aumentar o prazo, ai ficamos esperando e avisaram que a gente podia ir embora”, disse em entrevista à Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ).

Entenda

A prorrogação do horário de votação até as 19h foi pedida pela coligação Brasil Pronto Pra Mais, de apoio ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. A justificativa foram as dificuldades de transporte relatadas por eleitores em três cidades da Bahia - Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.

O TRE baiano mandou prender o secretário de Mobilidade, Pablo Souza. Segundo a decisão, a secretaria reteve dezenas de ônibus nos pátios neste domingo. Em nota, a prefeitura alegou que a retenção se deve em virtude de adesivos com o número de Lula que haviam sido colados nos vidros dos veículos e precisaram ser retirados.

Em seguida, a coligação de apoio a Lula constatou o mesmo problema em São Paulo e em outras cidades do país, ampliando o pedido de prorrogação da votação até as 19h. O pedido foi feito de início ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, em seguida, ao Supremo Tribunal Federal (STF).

( Matéria em atualização )

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal
© Joédson Alves/Agência Brasil OEA acompanha denúncias de falta de ônibus no dia da eleição
© Valter Campanato/Agência Brasil Pais levam filhos a seções eleitorais para ensinar democracia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h16
12°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
12°

Sensação

7.92 km/h

Vento

90%

Umidade

Meganet
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Portela FM
Lazzaretti
Ponto Grill
Folha Popular
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
APPATA
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Ponto Grill
Sala
Sicoob
Fitness
Vento Sul
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
F&J Santos
Portela FM
Vento Sul
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Meganet
Últimas notícias
Há 29 minutos Em SP, 80% das urnas estavam encerradas quando votação foi prorrogada
Há 29 minutos Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal
Há 29 minutos OEA acompanha denúncias de falta de ônibus no dia da eleição
Há 29 minutos Centrais sindicais criticam falta de ônibus no dia da eleição
Há 60 minutos TSE retoma contagem de votos em todo o país
Sala
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
Fitness
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
Portela FM
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
4
Há 6 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
5
Há 7 dias Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Unimed
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Meganet
Portela FM
Portela FM
Fitness
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Ponto Grill
Tarzan
Sicoob
Lazzaretti
Vento Sul
APPATA
Mercado do povo
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sala
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados