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Senado Federal

Passadas as eleições, Congresso atuará pela pacificação, afirma Davi Alcolumbre

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao reconhecer neste domingo (25) a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das ...

26/10/2026 00h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e presidente da Câmara, Hugo Motta, falaram à imprensa depois do resultado oficial da eleição credito=
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e presidente da Câmara, Hugo Motta, falaram à imprensa depois do resultado oficial da eleição credito=

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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao reconhecer neste domingo (25) a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais, defendeu a pacificação do país após a disputa eleitoral.

Em declaração na residência oficial do Senado, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, Davi destacou o respeito à decisão dos eleitores e afirmou que o Congresso Nacional estará à disposição para atender às demandas da sociedade brasileira.

— Hoje nós estamos aqui, o Poder Legislativo brasileiro, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, reconhecendo a decisão livre e soberana do povo brasileiro, sufragada nas urnas eletrônicas, que completam 30 anos e que são um patrimônio do Brasil que nós precisamos exaltar — afirmou.

Davi parabenizou Lula pela reeleição e cumprimentou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela participação na disputa. Segundo o presidente do Senado, a possibilidade de debater ideias e apresentar propostas distintas à sociedade é uma das características fundamentais da democracia.

Ele destacou ainda a diferença de mais de 4 milhões de votos entre os candidatos, que, segundo afirmou, representa a decisão majoritária dos eleitores pela continuidade do governo.

O presidente do Senado revelou que, logo após a confirmação do resultado, ele e Hugo Motta telefonaram para Lula e para o vice-presidente Geraldo Alckmin para cumprimentá-los pela vitória e desejar sucesso no novo mandato.

Na conversa, os presidentes das duas Casas reafirmaram o compromisso do Parlamento com as demandas apresentadas pela sociedade durante o processo eleitoral.

— Nós temos uma responsabilidade redobrada, do ponto de vista do Parlamento, de dar as respostas. E o presidente reeleito, Luiz Inácio Lula da Silva, contará com um Congresso altivo, voltado à pacificação — declarou.

“União nacional”

Davi também defendeu que o encerramento da disputa eleitoral seja acompanhado de um esforço de união nacional. Para ele, a divisão política prejudica a sociedade, as instituições republicanas e o futuro do país.

O senador ressaltou que, independentemente das divergências manifestadas durante a campanha, o foco das instituições deve se voltar às necessidades da população.

— Nós precisamos ter a compreensão de que o nosso país dividido não é bom para o povo brasileiro, não é bom para as instituições republicanas, não é bom para o futuro do Brasil. Passou a eleição. O presidente eleito tem que governar para os 215 milhões de brasileiros que vivem no Brasil e que precisam das respostas do Estado — concluiu.

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