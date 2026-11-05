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Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Miraguaí

Policiais apreenderam 15 porções de cocaína, dinheiro, um celular e um veículo durante a Operação Cerco Fechado

05/11/2026 21h42
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação 7º BPM
Foto: Divulgação 7º BPM

Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes na tarde desta quarta-feira (4), em Miraguaí. A prisão foi realizada pela Brigada Militar durante ações da Operação Cerco Fechado.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam 15 porções de cocaína, um telefone celular, uma quantia em dinheiro e um veículo Fiat Uno.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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