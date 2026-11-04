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Brigada Militar alerta para instabilidade na linha telefônica do 190

A população deve utilizar números alternativos caso não consiga completar a chamada pelo telefone de emergência.

04/11/2026 19h29Atualizado há 3 horas
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação/7º BPM.
Imagem: Divulgação/7º BPM.

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), informou que a linha telefônica do número 190 está apresentando instabilidade.

Conforme o comunicado da corporação, caso a ligação para o telefone de emergência não seja completada, a população deve utilizar os números alternativos disponibilizados pelo batalhão.

A Brigada Militar orienta que os moradores fiquem atentos à situação até que o serviço seja normalizado.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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