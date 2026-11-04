Brigada Militar alerta para instabilidade na linha telefônica do 190

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), informou que a linha telefônica do número 190 está apresentando instabilidade.

Conforme o comunicado da corporação, caso a ligação para o telefone de emergência não seja completada, a população deve utilizar os números alternativos disponibilizados pelo batalhão.

A Brigada Militar orienta que os moradores fiquem atentos à situação até que o serviço seja normalizado.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.