Prefeito destaca expectativa de público recorde na 5ª Feira Negócios Daqui

A 5ª Feira Negócios Daqui começa com expectativa de grande participação do público e de movimentação econômica em Tenente Portela. O prefeito Rosemar Antônio Sala destacou a importância do evento para valorizar os empreendedores locais, apresentar as potencialidades do município e proporcionar oportunidades de negócios à comunidade regional.

Mesmo com as dificuldades enfrentadas durante a montagem, especialmente os dois dias de falta de energia elétrica em razão das condições climáticas, a estrutura foi preparada para receber expositores e visitantes. A abertura oficial, inicialmente prevista para as 17h, foi antecipada para as 14h, em razão da agenda do governador Eduardo Leite, que confirmou presença na solenidade.

Sala ressaltou que a feira representa uma oportunidade de reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos empresários ao longo do ano. Segundo ele, são empreendedores que movimentam a economia, geram empregos e renda e contribuem para o desenvolvimento de Tenente Portela.

“É um momento que a gente se organiza para retribuir um pouco aos empresários e à comunidade daquilo que é feito durante os 365 dias. Os nossos empresários geram emprego, geram renda, fazem as coisas acontecerem e movimentam a economia portelense”, afirmou.

O prefeito também destacou que a participação na feira é gratuita tanto para os expositores quanto para os visitantes. A proposta é permitir que os empreendimentos apresentem seus produtos e serviços, estabeleçam contatos e realizem negociações, além de oferecer atrações culturais e shows sem cobrança de ingresso.

Expectativa de superar 15 mil visitantes

A organização espera ultrapassar o público registrado na edição anterior, quando aproximadamente 15 mil pessoas passaram pelo evento. Para Sala, a mobilização da comunidade portelense e dos municípios da região indica uma perspectiva positiva para esta edição.

O prefeito também confirmou que a feira registra recorde no número de expositores. A procura por espaços foi superior à capacidade disponível, e, conforme relatou, havia outros oito a 12 empreendedores aguardando a possibilidade de participar, mas não foi possível ampliar a estrutura para acomodar todos.

“É recorde de expositores. Infelizmente, não conseguimos ajustar lugares e estandes para atender mais alguns que estavam na reserva, aguardando espaço”, explicou.

Ao final, Sala convidou a população de Tenente Portela e dos municípios vizinhos a visitar a feira, conhecer os empreendimentos e aproveitar a programação. Ele também destacou a parceria da CI e da Emater na realização do evento.

A 5ª Feira Negócios Daqui busca fortalecer a economia regional, aproximar consumidores e empreendedores e oferecer um espaço de convivência, lazer e oportunidades comerciais.