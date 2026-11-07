Feira Negócios Daqui reúne cerca de 140 empresas de Tenente Portela

A 5ª Feira Negócios Daqui começou nesta sexta-feira, 6 de novembro, em Tenente Portela, com a participação de aproximadamente 140 empresas com CNPJ registrado no município. A programação segue até domingo, dia 8, na Avenida Santa Rosa, nas proximidades da Corsan, reunindo comércio, serviços, gastronomia e atrações para a comunidade.

Em entrevista à Folha Popular, a coordenadora da feira e secretária municipal de Finanças, Jaqueline Balestrin, destacou a expectativa positiva para esta edição, apesar dos imprevistos enfrentados durante a preparação do evento.

A falta de energia elétrica por cerca de um dia e meio exigiu mobilização da organização e dos expositores. Segundo Jaqueline, o fornecimento foi restabelecido na tarde de quinta-feira, véspera da abertura, permitindo que os participantes concluíssem a montagem dos espaços e organizassem as mercadorias e os serviços.

A feira conta com cerca de 130 expositores do comércio local, além de empresas responsáveis pela praça de alimentação, bebidas e serviços. A proposta é valorizar os empreendimentos do município, oferecendo espaço para divulgação, comercialização e aproximação com a comunidade.

A expectativa da organização é receber aproximadamente 15 mil visitantes ao longo dos três dias. Na edição anterior, cerca de 12 mil pessoas passaram pelo evento.

Jaqueline reforçou o convite à população para prestigiar a programação e conhecer os produtos e serviços oferecidos pelos empreendedores locais. A visitação e os shows têm entrada gratuita.

A 5ª Feira Negócios Daqui segue até domingo, 8 de novembro, na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela.