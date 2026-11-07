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Feira Negócios Daqui reúne cerca de 140 empresas de Tenente Portela

Coordenadora Jaqueline Balestrin projeta receber 15 mil visitantes durante os três dias de programação, que conta com entrada gratuita

07/11/2026 20h58
Por: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos

A 5ª Feira Negócios Daqui começou nesta sexta-feira, 6 de novembro, em Tenente Portela, com a participação de aproximadamente 140 empresas com CNPJ registrado no município. A programação segue até domingo, dia 8, na Avenida Santa Rosa, nas proximidades da Corsan, reunindo comércio, serviços, gastronomia e atrações para a comunidade.

Em entrevista à Folha Popular, a coordenadora da feira e secretária municipal de Finanças, Jaqueline Balestrin, destacou a expectativa positiva para esta edição, apesar dos imprevistos enfrentados durante a preparação do evento.

A falta de energia elétrica por cerca de um dia e meio exigiu mobilização da organização e dos expositores. Segundo Jaqueline, o fornecimento foi restabelecido na tarde de quinta-feira, véspera da abertura, permitindo que os participantes concluíssem a montagem dos espaços e organizassem as mercadorias e os serviços.

A feira conta com cerca de 130 expositores do comércio local, além de empresas responsáveis pela praça de alimentação, bebidas e serviços. A proposta é valorizar os empreendimentos do município, oferecendo espaço para divulgação, comercialização e aproximação com a comunidade.

A expectativa da organização é receber aproximadamente 15 mil visitantes ao longo dos três dias. Na edição anterior, cerca de 12 mil pessoas passaram pelo evento.

Jaqueline reforçou o convite à população para prestigiar a programação e conhecer os produtos e serviços oferecidos pelos empreendedores locais. A visitação e os shows têm entrada gratuita.

A 5ª Feira Negócios Daqui segue até domingo, 8 de novembro, na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela.

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