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Representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural destacou a importância do setor durante a abertura da 5ª Feira Negócios Daqui

Em entrevista à Folha Popular, Clemir Rigo ressaltou o papel dos empreendimentos familiares na geração de renda e destacou a participação de 509 agroindústrias na Expointer, com mais de R$ 14 milhões em comercialização.

07/11/2026 20h44
Por: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos
Foto: Júlio Santos

Em entrevista à Folha Popular, Clemir Rigo ressaltou o papel dos empreendimentos familiares na geração de renda e destacou a participação de 509 agroindústrias na Expointer, com mais de R$ 14 milhões em comercialização.

A agricultura familiar e as agroindústrias desempenham papel importante no desenvolvimento econômico de Tenente Portela e da Região Celeiro. Além de agregar valor à produção rural, os empreendimentos ampliam as oportunidades de renda, geram empregos e levam os produtos locais a novos mercados.

Durante entrevista à Folha Popular, Clemir Rigo, representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, destacou a importância das agroindústrias familiares para a economia gaúcha e o fortalecimento dos municípios. Ele ressaltou a participação do setor na Expointer, que reuniu 509 agroindústrias familiares e registrou mais de R$ 14 milhões em comercialização.

“Isso demonstra a força da agricultura familiar e a capacidade que esses empreendimentos têm de produzir, comercializar e movimentar a economia”, destacou Rigo.

Tenente Portela também esteve entre os municípios reconhecidos na Expointer. A Agroindústria Guerra conquistou premiação com seu doce cremoso de figo, resultado que representa a qualidade da produção desenvolvida no município.

Agroindústrias fortalecem a economia local

Além de transformar matérias-primas em produtos com maior valor agregado, as agroindústrias representam uma alternativa de renda para as famílias do meio rural. A atividade também contribui para manter pessoas no campo, estimular o empreendedorismo, ampliar a oferta de produtos locais e movimentar diferentes setores da economia.

Na entrevista, Rigo ressaltou que o desenvolvimento regional depende do fortalecimento dos municípios, dos empreendimentos e dos empreendedores. “A gente acredita muito nesse fortalecimento dos municípios e dos empreendimentos e dos empreendedores”, afirmou.

O representante também destacou que o setor privado tem participação fundamental no desenvolvimento econômico, pois são os próprios empreendedores que levam os produtos e serviços ao consumidor.

Feiras aproximam produtores e consumidores

A participação das agroindústrias em eventos como a Expointer e a Feira Negócios Daqui amplia a visibilidade dos produtos e cria oportunidades de contato direto com os consumidores. Em Tenente Portela, a feira também valoriza os empreendimentos locais e incentiva a população a conhecer e prestigiar o que é produzido no município.

A valorização da produção familiar, aliada à abertura de novos mercados, contribui para gerar renda e ampliar as oportunidades no meio rural.

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