Chuva forte e risco de temporais marcam os próximos dias na microrregião

A previsão do tempo indica uma mudança significativa nas condições meteorológicas nos próximos dias em Tenente Portela, Miraguaí, Derrubadas, Vista Gaúcha e Barra do Guarita. A região deve enfrentar períodos de chuva, com possibilidade de temporais, especialmente entre quinta-feira (8) e sexta-feira (9).

O alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul aponta possibilidade de chuva forte a intensa, granizo, rajadas de vento superiores a 90 km/h e até risco de tornado em áreas do Noroeste e das Missões. Entre quarta (7) e sexta-feira (9), os acumulados podem superar pontualmente 150 milímetros em algumas áreas.

Previsão para os municípios

Em Tenente Portela, a quinta-feira deve registrar chuva e possibilidade de temporais, com temperaturas entre 18°C e 27°C. Para sexta-feira, a previsão indica chuva mais intensa, com acumulado estimado em torno de 35 milímetros e máxima de 25°C. No sábado e domingo, a instabilidade permanece, com temperaturas entre 17°C e 24°C.

Em Miraguaí, a previsão indica chuva na quinta-feira, com temperaturas entre 18°C e 21°C. A sexta-feira deve permanecer encoberta, com chuva moderada e temperaturas entre 16°C e 19°C. No sábado, ainda há possibilidade de chuva irregular, enquanto o domingo tende a apresentar períodos nublados e temperaturas mais baixas.

Derrubadas aparece entre os municípios com previsão de maiores volumes. Para quinta-feira são estimados cerca de 57 milímetros, enquanto a sexta-feira pode registrar chuva forte e volumes elevados. A temperatura deve variar entre 18°C e 22°C na quinta e entre 18°C e 21°C na sexta. No sábado e domingo, a chuva perde intensidade, mas a instabilidade permanece.

Em Vista Gaúcha, a previsão aponta 11,3 milímetros na quinta-feira, com temperaturas entre 18°C e 31°C. A sexta-feira deve ser o período de maior atenção, com previsão de chuva forte e acumulado estimado em 80,2 milímetros. No fim de semana, a chuva deve continuar, porém com volumes menores.

Já em Barra do Guarita, a quinta-feira ainda pode apresentar temperaturas elevadas, chegando a 33°C, mas com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva. Na sexta-feira, a previsão indica tempo encoberto, com temperaturas entre 19°C e 26°C. O sábado deve continuar instável, enquanto o domingo apresenta previsão de chuva moderada e temperaturas entre 17°C e 19°C.

Atenção aos temporais

A quinta-feira (8) concentra uma das principais preocupações para a região. Segundo a Defesa Civil estadual, a madrugada e a manhã podem apresentar tempestades com granizo, chuva forte a intensa, ventos acima de 90 km/h e possibilidade de tornado, principalmente no Oeste, Missões e Noroeste.

Na sexta-feira, a instabilidade deve continuar, com possibilidade de temporais isolados, granizo, ventos fortes e chuva intensa. A orientação é para que a população acompanhe os avisos meteorológicos e tenha atenção especial em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e queda de árvores.

Folha Popular: Com informações da Defesa Civil.