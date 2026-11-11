Teresa Leitão defende política permanente de proteção ambiental

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) defendeu em Plenário políticas permanentes de proteção ambiental e ações para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. A parlamentar ressaltou a necessidade de conciliar desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade.

Em pronunciamento nesta quarta-feira (11), a senadora afirmou que populações vulneráveis são atingidas de forma mais intensa por enchentes, secas, ondas de calor e insegurança alimentar. Teresa Leitão também defendeu a adoção de medidas para transformar compromissos internacionais em políticas públicas de mitigação e adaptação climática.

— Não existe nada possível que não envolva a todos os países, os ricos e os pobres, os desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Se não houver solidariedade internacional, nós não poderemos enfrentar o que o mundo está nos colocando como um desafio e como fruto também da nossa ação desagregadora e degradadora em muitos aspectos. A fala do presidente Lula [na COP 31] convoca todos os líderes mundiais a recolocar a crise climática no centro da agenda internacional, superando guerras, disputas geopolíticas e interesses econômicos — disse.

Plano Clima

Teresa Leitão pediu agilidade na análise do Projeto de Decreto Legislativo ( PDL) 934/2025 , que trata do Acordo de Escazú, que estabelece medidas para o acesso à informação, à participação pública e à Justiça nas questões ambientais na América Latina e no Caribe. Teresa defendeu que a votação ocorra durante a realização da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31).

A senadora citou também o Plano Clima 2024-2035, iniciativas de combate ao desmatamento e o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Para o Nordeste, ela apontou como prioridades a preservação da Caatinga, o combate à desertificação, a segurança hídrica e o fortalecimento da agricultura familiar.

— Não há saída para o nosso presente e o nosso futuro que não seja defender o meio ambiente. Isso significa, evidentemente, defender a justiça social, defender a democracia e defender as próximas gerações, preparar nossa casa-mãe para que ela possa abrigar, com igualdade, com bem-estar, todas as gerações que por aqui passarão depois de nós — concluiu.