Davi informa que Senado não está comprando smartphones para os parlamentares

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Casa não está comprando smartphones para os 81 senadores e alguns servidores com cargos de direção, conforme vem noticiando órgãos da imprensa. Ele informou há um contrato na modalidade de comodato, ou seja, não há compra por parte do Senado.

— Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelhos de telefone, mas a narrativa é maior que o fato. Não é compra de iPhones. A mentira está prevalecendo em cima da verdade — protestou Davi.

O esclarecimento foi feito por ele nesta quarta-feira (11), durante as votações no Plenário do Senado, após o senador Cleitinho (Republicanos-MG) pedir que Davi cancelasse “essa licitação de iPhones”.

O presidente do Senado disse que Cleitinho estava reproduzindo “o que não é verdade”. Davi lembrou que há diversos benefícios vinculados ao cargo de senador da República, mas que não são obrigatórios — ou seja, os parlamentares podem recusá-los.

— Aqueles senadores que não desejarem ter o comodato do iPhone, assim como Vossa Excelência, que também sempre fez algumas ponderações em relação aos veículos, estão aptos a devolver, diminuir o gabinete, não nomear todos os assessores e não utilizar toda a verba. Cabe a Vossas Excelências optar se vão ou não utilizar o que está à disposição do mandato de um senador da República — declarou Davi.

O contrato

De acordo com os documentos publicados no Portal da Transparência do Senado ( Pregão 290/2026 ), a opção pela contratação dos serviços com fornecimento de aparelhos em comodato, em vez da aquisição direta dos equipamentos, considera critérios de economicidade e eficiência.

Nesse modelo, custos decorrentes de obsolescência tecnológica, manutenção e substituição de aparelhos com defeito são abrangidos pela contratação — soluções semelhantes são adotadas por outros órgãos públicos federais.

A especificação dos equipamentos foi baseada em critérios técnicos, incluindo a compatibilidade com o padrão tecnológico adotado pelo Senado desde 2022, de forma a assegurar continuidade operacional e migração integral de aplicativos e dados.

O valor de aproximadamente R$ 6 milhões corresponde à estimativa da contratação, embasada por pesquisa de preços, para quatro anos de serviço. O custo anual seria em torno de R$ 1,5 milhão. O contrato em vigor desde 2022 ( CT 170/2022 ) tem o custo de R$ 1,1 milhão.

O valor final da contratação depende do fim do pregão, uma vez que o critério de julgamento adotado será o de menor preço global.