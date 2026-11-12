WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sala
Sicredi
Vento Sul
Fitness
APPATA
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Portela FM
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Unimed
F&J Santos
Ponto Grill
Niederle
Meganet
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Senado Federal

Relator, Braga diz que Orçamento de 2027 depende de novas regras

Relator do Orçamento de 2027 e do projeto de lei complementar que permitirá ao governo fazer um ajuste fiscal em 2027, o senador Eduardo Braga (MDB...

12/11/2026 00h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Eduardo Braga disse ser preciso ajustar o Orçamento de 2027 ao resultado das urnas no dia 25 de outubro - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Eduardo Braga disse ser preciso ajustar o Orçamento de 2027 ao resultado das urnas no dia 25 de outubro - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Relator do Orçamento de 2027 e do projeto de lei complementar que permitirá ao governo fazer um ajuste fiscal em 2027, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou em entrevista na noite desta quarta-feira (11), após a sessão plenária, que a aprovação da lei orçamentária para o ano que vem depende de novas regras fiscais. O senador disse que as urnas indicaram apoio a programas sociais, o que precisa ser feito sem abrir mão da responsabilidade fiscal. O PLP 299/2026 está na pauta do Plenário desta quinta-feira (12).

— Temos duas pré-condições para a gente votar o Orçamento: uma é a aprovação desse PLP e a outra é a aprovação de uma Emenda Constitucional cujo texto ainda não conhecemos. São condições para dar os instrumentos ao Congresso Nacional para que possa viabilizar o Orçamento diante do que foi aprovado pela população nas urnas na eleição do dia 25 de outubro. Este Orçamento que está aqui [no Congresso] foi elaborado em junho e encaminhado [ao Legislativo] em agosto, quando a eleição sequer havia se iniciado. Portanto, 99,9% do que foi debatido e do que foi deliberado pelo voto direto não consta [do projeto] da lei orçamentária.

Para adequar o Orçamento ao resultado das eleições, continuou Braga, é preciso contar com dois novos instrumentos legais: o PLP 299/2026 e uma proposta de emenda à Constituição.

— Para poder corresponder à responsabilidade com os programas sociais e, ao mesmo tempo, a responsabilidade com a questão fiscal, essa PEC precisa ser encaminhada. Eu não conheço o texto. Essa medida [o PLP] tem tanto do lado fiscal quanto do lado orçamentário. As duas questões estão abordadas no PLP. Existem gatilhos de segurança porque, se porventura a receita no ano que vem obrigar o governo a ter mecanismos para que não se necessite contingenciar e ao mesmo tempo se cumpra a meta fiscal [...]. Temos cortes de 10% em benefícios fiscais infraconstitucionais que dão elementos para que o governo possa manejar, se houver necessidade.

O relator lembrou que os programas sociais implementados pelo governo Lula foram aprovados nas urnas, com o apoio popular à sua reeleição. Braga descartou cortes em saúde e educação. E garantiu que haverá um aumento de R$ 20 bilhões no orçamento da saúde para 2027.

— O corte de gastos é no sentido de se abrir espaço [...] para que se possa implementar as políticas públicas que estão estabelecidas e comprometidas no resultado eleitoral. Isso é suficiente? Nós não sabemos. Ainda temos algumas questões que precisam ser discutidas. Precisamos de instrumentos legislativos que nos permitam construir uma lei orçamentária robusta. O que nós aprovarmos na Lei Orçamentária Anual será cumprido. Não faremos exercícios futurológicos. Precisamos de mecanismos legais que amarrem perfeitamente e com transparência o Orçamento da República — afirmou o senador.

Braga explicou ainda que o PLP 299/2026 tem caráter autorizativo, garantindo ao governo mecanismos de contenção de gastos.

— É um gatilho autorizativo. Não é impositivo. Diante de cenários macroeconômicos que estão sendo analisados com relação ao ano que vem. Ao mesmo tempo, [o PLP] corta despesas para abrir espaço no Orçamento, dentro do teto [de gastos do arcabouço fiscal], para que se possa fazer algumas das ações que estão postas. É nessa direção. O PLP não corta direitos, não corta benefícios. O que o PLP faz é dar mecanismos para que a gente possa trabalhar. Não torna receita extraordinária em despesa permanente — declarou, referindo-se à subvenção aos combustíveis para mitigar o aumento do preço internacional do petróleo por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi informa que Senado não está comprando smartphones para os parlamentares
Apresentado pelo líder do governo, Jaques Wagner, o PLP 299/2026 reduz despesas no Orçamento de 2027 - Foto: Ton Molina/Agência Senado Ajuste fiscal pode ser votado nesta quinta-feira
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Teresa Leitão defende política permanente de proteção ambiental
Tenente Portela, RS
Atualizado às 01h16
18°
Parcialmente nublado Máxima: 29° - Mínima: 17°
18°

Sensação

4.79 km/h

Vento

94%

Umidade

APPATA
Portela FM
Folha Popular
Sicoob
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Vento Sul
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Tarzan
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Sala
F&J Santos
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Portelense conquista título gaúcho de motocross na categoria MX45
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela aprova projetos e recebe indicações sobre demandas do município
Sala
APPATA
Meganet
Vento Sul
Sicredi
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Portela FM
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Tarzan
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 2 horas Relator, Braga diz que Orçamento de 2027 depende de novas regras
Há 2 horas BNDES recebe selo Diamante de transparência pública pela quarta vez
Há 2 horas Lucro do BB cai 66,5% no 3º trimestre com inadimplência do agro
Há 5 horas Davi informa que Senado não está comprando smartphones para os parlamentares
Há 5 horas Petrobras amplia capacidade de 11 plataformas sem novos investimentos
Agro Niederle
APPATA
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
Tarzan
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Sicoob
Sala
Portela FM
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias Violência contra a mulher é tema de reflexão em encontro distrital em Santa Bárbara do Sul Comissária de Polícia Civil Luciana Rolim, da Delegacia de Polícia de Três Passos, abordou a importância do acolhimento, da escuta e das redes de apoio durante encontro com cerca de 200 participantes.
2
Há 4 dias Psicologia Hospitalar: o cuidado que acolhe pacientes, familiares e profissionais
3
Há 6 dias Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo
4
Há 6 dias Fachin mantém prisão de cunhado de Vorcaro
5
Há 6 dias Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF
Rádio Municipal
Portela FM
Portela FM
Sala
Mecânica Jaime
Vento Sul
Tarzan
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
APPATA
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Fitness
Unimed
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Folha Popular
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados