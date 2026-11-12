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Economia

BNDES recebe selo Diamante de transparência pública pela quarta vez

Banco alcançou nota máxima inédita entre órgãos federais

12/11/2026 00h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebeu, pela quarta vez consecutiva, o selo Diamante do Radar Nacional da Transparência Pública. Neste ano, a instituição alcançou 100% de pontuação na avaliação, resultado inédito entre os órgãos federais.

Além do BNDES, apenas a Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul), empresa pública vinculada ao Ministério da Defesa, obteve nota máxima entre os 53 órgãos federais avaliados em 2026. O questionário da avaliação continha 101 perguntas, que correspondiam a 266 critérios de avaliação da transparência.

A certificação foi entregue na terça-feira (10), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), responsável pela avaliação, busca estimular a transparência ativa nos órgãos públicos. A iniciativa é coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com os 33 tribunais de contas do país.

O selo Diamante é concedido às instituições que atingem pelo menos 95% de conformidade nos critérios de transparência. O BNDES participa da avaliação desde 2023 e recebeu a certificação nas quatro edições.

Segundo o banco, o portal da instituição disponibiliza dados sobre financiamentos, como Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos beneficiários, setores de atuação e justificativas econômicas ou sociais dos créditos. Também são divulgadas listas de empregados, gestores responsáveis por contratos administrativos e acordos de cooperação.

Avaliação

A edição de 2026 do Radar Nacional da Transparência Pública avaliou 10.880 portais de órgãos públicos, cerca de 8% a mais que no ano anterior. A iniciativa verifica a transparência ativa, caracterizada pela divulgação espontânea de informações de interesse público, sem necessidade de solicitação dos cidadãos.

A avaliação abrange órgãos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, além de ministérios públicos, defensorias públicas e tribunais de contas, nas esferas federal, estadual e municipal.

O processo é dividido em três etapas: autoavaliação pelos próprios órgãos, validação pelos tribunais de contas e controle nacional de qualidade dos portais que atendem aos requisitos do programa.

Segundo o presidente da Atricon, Edilson Silva, o objetivo é estimular a melhoria contínua da transparência nos órgãos públicos. Ele afirmou que a divulgação de informações sobre gastos, contratos e procedimentos administrativos contribui para o controle social e a fiscalização da gestão pública.

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