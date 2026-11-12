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Economia

Lucro do BB cai 66,5% no 3º trimestre com inadimplência do agro

Banco reduziu projeção de lucro e de dividendos a acionistas

12/11/2026 00h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Pressionado pelo aumento da inadimplência, principalmente do agronegócio, o Banco do Brasil (BB) registrou lucro líquido ajustado de R$ 1,27 bilhão no terceiro trimestre de 2026, queda de 66,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Com esse cenário, a instituição reduziu pela metade a projeção de lucro para o ano e elevou a estimativa de despesas com perdas em operações de crédito.

"O aumento reflete principalmente a continuidade da elevação da inadimplência em parte da carteira de agronegócios e reforços pontuais em empresas do segmento atacado", afirmou o banco.

Inadimplência

O principal fator por trás da queda do lucro foi o aumento do custo do crédito, indicador que reúne provisões para possíveis calotes, descontos concedidos em renegociações e valores recuperados de dívidas antigas.

No terceiro trimestre, essa despesa somou R$ 21,2 bilhões, alta de 18,4% em relação ao mesmo período de 2025 .

Segundo o banco, a inadimplência ficou concentrada em parte da carteira do agronegócio, especialmente entre produtores de médio e grande porte de soja, milho e pecuária, principalmente no Centro-Oeste.

A inadimplência geral , considerando operações com pagamentos atrasados há mais de 90 dias, chegou a 6,08% em setembro, contra 4,51% um ano antes .

Entre os principais segmentos, os índices foram:

  • Agronegócio: 6,92%, ante 4,84% em setembro de 2025;
  • Pessoa física: 9,14%, ante 6,01%;
  • Pessoa jurídica: 3,44%.

A carteira de crédito expandida encerrou setembro em R$ 1,3 trilhão, crescimento de 2,2% em 12 meses, mas recuo de 0,5% na comparação com junho.

Previsões reduzidas

Com o aumento das perdas com empréstimos, o Banco do Brasil revisou suas projeções financeiras para 2026.

A estimativa de lucro líquido ajustado caiu de R$ 18 bilhões a R$ 22 bilhões para uma faixa entre R$ 9 bilhões e R$ 11 bilhões .

A previsão para o custo do crédito subiu de R$ 65 bilhões a R$ 70 bilhões para R$ 80 bilhões a R$ 83 bilhões.

O banco também reduziu a expectativa de crescimento da carteira de crédito, que passou de uma expansão entre 0,5% e 4,5% para uma variação entre estabilidade e queda de 2%.

Outro indicador que apresentou retração foi a margem financeira bruta, que mede a diferença entre as receitas obtidas com juros e as despesas de captação. O resultado ficou em R$ 26 bilhões, recuo de 1,5% em 12 meses.

Dividendos menores

O Banco do Brasil informou que destinará apenas 25% do lucro à distribuição de dividendos em 2026 , percentual mínimo obrigatório.

Os juros sobre capital próprio (JCP) referentes ao terceiro trimestre somaram R$ 197 milhões, equivalentes a R$ 0,04 por ação. O valor representa uma redução de aproximadamente 52% em relação ao mesmo período de 2025.

O banco também anunciou mudanças na política de distribuição:

  • Não haverá anúncios intermediários de proventos nos dias 11 e 19 de novembro;
  • O complemento referente ao exercício de 2026 deverá ser anunciado em 17 de fevereiro de 2027;
  • O pagamento está previsto para 10 de março de 2027;
  • Em 2027, não haverá declaração ou distribuição de dividendos intermediários.
  • O pagamento do mínimo obrigatório no próximo ano dependerá das projeções de capital da instituição.

Índice de Basileia

Outro indicador acompanhado pelo mercado é o índice de Basileia , que mede a capacidade de um banco de suportar perdas financeiras sem comprometer sua estabilidade.

Na prática, ele compara o capital disponível da instituição com os riscos de suas operações, como empréstimos e financiamentos. Quanto maior o índice, maior tende a ser a capacidade do banco de absorver eventuais prejuízos.

O índice do Banco do Brasil encerrou setembro em 13,45%, abaixo dos 14,81% registrados um ano antes .

O índice de capital principal, que considera os recursos de maior qualidade para absorver perdas, ficou em 10,80%, ante 11,16% em setembro de 2025.

A rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE), que mede o retorno gerado sobre o capital dos acionistas, também recuou: passou de 8,4% para 2,8% na comparação anual.

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