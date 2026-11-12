Brigada Militar prende homem por contrabando e descaminho em Três Passos

Um homem foi preso pela Brigada Militar na noite de quarta-feira (11), em Três Passos, por contrabando e descaminho. A prisão ocorreu durante uma ação da Operação Cerco Fechado, realizada por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Durante a operação, os policiais abordaram um veículo e encontraram diversas mercadorias de origem estrangeira sem documentação que comprovasse a regularidade da importação.

Entre os produtos apreendidos estavam medicamentos, bebidas alcoólicas, perfumes, peças de vestuário e artigos de uso pessoal.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Polícia Federal, em Santo Ângelo, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

A ocorrência foi atendida pela Força Tática do 7º BPM.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.