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Brigada Militar prende homem por contrabando e descaminho em Três Passos

Durante a Operação Cerco Fechado, policiais apreenderam mercadorias estrangeiras sem comprovação de importação regular

12/11/2026 13h28
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação/7º BPM
Foto: Divulgação/7º BPM

Um homem foi preso pela Brigada Militar na noite de quarta-feira (11), em Três Passos, por contrabando e descaminho. A prisão ocorreu durante uma ação da Operação Cerco Fechado, realizada por policiais militares da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM).

Durante a operação, os policiais abordaram um veículo e encontraram diversas mercadorias de origem estrangeira sem documentação que comprovasse a regularidade da importação.

Entre os produtos apreendidos estavam medicamentos, bebidas alcoólicas, perfumes, peças de vestuário e artigos de uso pessoal.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado, juntamente com os materiais apreendidos, à Polícia Federal, em Santo Ângelo, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

A ocorrência foi atendida pela Força Tática do 7º BPM.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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