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O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania contabilizou que, neste ano, o Disque 100 já recebeu 3.270 denúncias de racismo contra pessoas pretas ou pardas. Esse número já é maior do que a quantidade de registros de todo o ano passado contra esse grupo: 2879 casos.
Trata-se do maior número da série histórica (desde o ano de 2015, quando houve 638 denúncias). No ano passado, o ministério avaliou que o crescimento do número de denúncias tem relação com a maior confiança da população no serviço.
Não necessariamente, portanto, os números refletem a quantidade de crimes, mas os casos que são encaminhados ao Disque 100. Outro fator, segundo estima o governo, pode estar relacionado também à maior conscientização sobre o racismo, que passou a ser identificado pelos brasileiros.
Registros feitos no mês de outubro foram os maiores do ano: houve 667 denúncias de racismo.
O poder público tem divulgado o Disque Direitos Humanos (Disque 100) como um serviço para receber e prestar informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos.
Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia pelo serviço, que funciona diariamente, durante 24h, incluindo sábados, domingos e feriados.”O serviço pode ser considerado como “pronto socorro” dos direitos humanos pois atende também graves situações de violações”, divulgou o governo.
Além do que mostram os números, as desigualdades estão por toda parte, como revelam notícias publicadas pela Agência Brasil nesta semana. Na educação, por exemplo, uma em cada cinco (19%) pessoas brancas com 25 anos de idade ou mais tinha ensino superior completo em 2025. Entre os pretos e pardos, essa proporção era de uma em cada dez (9,2%).
Essa relação mostra que a parcela de brancos com diploma de faculdade era o dobro (2,07 vezes) da de negros . Os dados fazem parte do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado na última quarta (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A violência doméstica e familiar atinge mais mulheres negras no Brasil. A 11ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal, revela que cerca de um terço das mulheres negras (34%) vivenciou alguma situação de violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores ao levantamento.
Os brasileiros reconhecem as desigualdades de oportunidades entre negros e brancos causadas pelo racismo estrutural . Essa percepção faz parte de conclusões de um estudo feito pelos Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e o Ipsos-Ipec, em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen.
De acordo com a pesquisa, quase oito em cada 10 pessoas (79%) acreditam que o racismo é um problema central da cidade e deve ser enfrentado com políticas públicas específicas e 81% das pessoas dizem que a violência policial afeta principalmente a população negra.
Ainda segundo o estudo, duas em cada três pessoas (66%) afirmam que pessoas negras e brancas não têm as mesmas oportunidades de emprego e renda.
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