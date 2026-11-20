A Câmara de Vereadores de Tenente Portela realizou audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 059/2026, que estabelece as diretrizes orçamentárias (LDO) para 2027. A proposta do Executivo prevê orçamento de R$ 114.857.872,87. Participaram do encontro o prefeito Rosemar Antônio Sala, a secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, vereadores e representantes da comunidade.

Durante a apresentação, foram detalhados os valores previstos para cada área. A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto terá a maior previsão, com R$ 34,13 milhões, seguida pela Saúde e Saneamento, com R$ 17,6 milhões. O Fundo de Previdência Municipal contará com R$ 13,87 milhões, enquanto a Agricultura e Meio Ambiente terá R$ 2,99 milhões.

Entre os questionamentos dos vereadores esteve a distribuição dos recursos destinados à agricultura, considerando as demandas dos produtores rurais. O prefeito destacou ações realizadas em parceria com o Governo do Estado, como o programa Milho 100%, e investimentos em equipamentos para associações. Na saúde, afirmou que o município tem aplicado percentuais superiores ao mínimo constitucional, chegando a aproximadamente 23% do orçamento.

A habitação também esteve em pauta. Os vereadores questionaram a redução da previsão orçamentária da Secretaria de Assistência e Habitação, que passou de R$ 5,7 milhões em 2026 para R$ 3,55 milhões em 2027. O Executivo explicou que aguarda a liberação de recursos vinculados para o programa de construção de 20 moradias.

Outro assunto discutido foi a situação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). O prefeito informou que o patrimônio do fundo passou de R$ 26 milhões, em janeiro de 2021, para R$ 48 milhões, ampliando a projeção de capacidade de pagamento das aposentadorias de 2033 para 2037.

A construção da nova sede da Câmara também gerou debate. Os vereadores defenderam a necessidade de um espaço próprio, citando problemas de acessibilidade e as condições do imóvel atual. O prefeito afirmou que a questão envolve procedimentos administrativos e uma discussão judicial, motivo pelo qual aguardará a decisão da Justiça.

Na participação popular, o morador Vanderlei Luiz Raffaelli solicitou apoio ao paraciclismo, destacando a trajetória de seu filho, Ricardo, campeão estadual da modalidade há sete anos. A Câmara informou que pretende apresentar uma emenda para o esporte e esclareceu que o município dispõe de uma lei de patrocínio para apoiar atletas e entidades.

Também foi entregue à presidência da Câmara um relatório do Hospital Santo Antônio sobre os atendimentos realizados a pacientes do município em 2026, acompanhado de solicitação de ampliação dos recursos destinados à instituição.