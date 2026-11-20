Ansiosa pelo feriado do Dia da Consciência Negra , nesta sexta (20), a empregada doméstica Maria Antunes, de 63 anos, remoía, na noite anterior, cada minuto da espera para embarcar no ônibus que a levaria até sua casa, na região administrativa de Arapoanga, no Distrito Federal, a 50 quilômetros da capital Brasília. “Vão ser mais de duas horas de viagem”, lamentava.

Arapoanga tem 75,4% da população que se autodeclara negra, como Maria, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal . O ônibus dela segue lotado do Plano Piloto (área central de Brasília), onde os negros são minoria (37,9%).

Segundo pesquisadores ouvidos pela Agência Brasil , a arquitetura serviu à formação contraditória de uma capital, com discursos de igualdades, mas encomendada e planejada como racista e excludente.

Entre os estudiosos que defendem um olhar crítico sobre a estruturação da capital do país, está o professor de arquitetura Paulo Tavares, da Universidade de Brasília (UnB) .

Ele escreveu o livro Lúcio Costa era racista? . O título questionador aborda a obra do célebre arquiteto e urbanista internacionalmente conhecido por ter criado o Plano Piloto de Brasília. Uma cidade anunciada como planejada e democrática, mas que traz contradições por todos os lados.

Racismo explícito

“Lúcio Costa foi um dos grandes intérpretes da formação nacional e da cultura artística e patrimonial do país”, reforça. No entanto, Tavares se deu conta de que a obra e a teoria do consagrado arquiteto estavam fundamentadas em elementos racistas.

O pesquisador entende que há atualmente um movimento de questionamento dos parâmetros colonialistas da modernidade. “Seria muito difícil encontrar algum intelectual da elite branca daquela época, que não tivesse esse tipo de perspectiva. Lúcio Costa era racista, porque isso está explícito nos textos dele.”

O autor cita uma entrevista concedida pelo arquiteto em 1928 em que ele faz relação entre raça e arquitetura.

“Enquanto o nosso povo for essa coisa exótica que vemos pelas ruas, a nossa arquitetura será forçosamente uma coisa exótica”, disse na ocasião. “O que podemos esperar em arquitetura de um povo assim? Tudo é função da raça. A raça sendo boa, o governo é bom, será boa a arquitetura”, acrescentou o urbanista.

A ideia da capital racista e colonialista, segundo o pesquisador, foi fundamentada na união entre o colonial e o moderno.

“O fundamento ideológico e até religioso de Brasília traz uma associação com o catolicismo europeu.”

Em cruz

Inclusive, a cidade em cruz demonstraria esse olhar. “Foi fundamentada por uma espécie de reprodução de um gesto colonial, com a ocupação, possessão e tomada do território [por parte da elite].”

No discurso de Lúcio Costa, há expressões que ratificam a ideia. “Trata-se de um ato deliberado de posse, de um gesto de sentido ainda desbravador, nos moldes da tradição colonial. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz.”

O pesquisador defende que esse olhar ficou explícito em discursos que remeteriam a uma continuação da conquista colonial, como a primeira missa na capital – em uma alusão à primeira missa no Brasil.

“O que eu mostro no texto é que esses fundamentos, que estão no cerne de Brasília, não eram apenas uma relação imagética com o colonialismo, mas, na verdade, também tinha uma filiação racial com a branquitude europeia.”

"Quarto de empregada"

A arquitetura serviu a essa ideia de segregação, dizem pesquisadores da arquitetura ouvidos pela Agência Brasil . Paulo Tavares cita que a associação entre o modernismo e o colonialismo foram identificados em locais como o Palácio da Alvorada (residência do presidente da República), desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

“É inspirado, na verdade, na Casa Grande colonial da fazenda chamada Colubandê, no Rio de Janeiro, onde viveram muitos escravizados.”

A casa grande foi espelhada no projeto de Brasília também nas casas unifamiliares.

“Quando ele estava desenvolvendo a linguagem do modernismo, essas casas foram inspiradas nas casas grandes das fazendas de café, de cana-de-açúcar e de todo esse complexo extrativista que foi implementado com o colonialismo.”

Na habitação, essa lógica colonial está, por exemplo, nas dependências de empregada que existem em casas da capital.

“Revela esse fundo colonial na proposta de cultura moderna nacional, que foi capitaneada por Lúcio Costa, que é, sem dúvida, um dos maiores intelectuais das artes e da arquitetura brasileira de todos os tempos”, reconhece o pesquisador.



Ancestralidade

Além dessas referências, Paulo Tavares destaca que, antes de Brasília, a região fazia parte dos territórios quilombolas Kalunga e Mesquita.

“Brasília foi estruturada numa periferização através das campanhas de erradicação de invasões durante o governo militar e da exclusão das populações periféricas.”

Diferentemente da ideia de uma Brasília celebrada como uma cidade democrática e igualitária, pesquisadores ouvidos pela Agência Brasil sustentam que o Plano Piloto se transformou em reduto elitista em face ao espraiamento urbano de cidades com populações marginalizadas.

Por outro lado, Tavares reconhece que Brasília foi uma cidade aberta ao público ao ser construída com prédios sobre pilotis.

O autor destaca que as cidades se constituem como organismos vivos, e apesar das suas formas arquitetônicas e urbanas, quem dá significado a um lugar são as populações.

“Hoje a cidade conta com a presença afro-brasileira marcante na cultura da cidade, cujas origens estão relacionadas a territórios ancestrais”. Para o pesquisador, a população de Brasília redefine os espaços rígidos da modernidade.

Arquitetura de segregação

Outro pesquisador, o professor Paíque Duque Santarém, do Instituto de Ciência Política da UnB, contextualiza, inclusive, que, desde as primeiras cidades brasileiras, a arquitetura está vinculada à segregação no Brasil e “ao projeto de violência racial e eugenia”.

“A arquitetura no Brasil nasceu de um processo de tentativa de retomada da cidade pela população branca após a abolição da escravatura.”

Ele explica que a elite econômica buscou identificar que a presença negra prejudicava geneticamente, culturalmente e cientificamente o desenvolvimento do Brasil. “Antes, havia um medo também de que a população negra tomasse as cidades para a abolição.”

A partir de ideias preconceituosas e higienistas, o grupo privilegiado aderiu, então, às influências europeias e não às comunidades originárias, que sofreram apagamento. “A arquitetura e o urbanismo pouco estiveram nas mãos dos movimentos sociais.”

“Eu digo que Brasília não foi planejada, mas encomendada”, diz o professor Paíque Santarém, que é coautor do livro Mobilidade Antirracista. Ele avalia que a intenção da elite brasileira do século 20 era a de apagar a influência negra e indígena da história nacional.

“Brasília nasceu justamente sob a égide do argumento de que o Brasil tinha que modernizar as relações urbanas”. A cidade planejada para servidores públicos teria mirado a parcela mais branca da população.

“Os negros que construíam a cidade iriam embora no planejamento original. Estavam pensando em uma cidade racialmente controlada”. Inclusive, desde a construção, no final da década de 1950 (que ocorreu em uma rotina extenuante e com vítimas) para inaugurar em 21 de abril de 1960.

Depois dos conflitos da construção, conforme explica o professor, o segundo período foi o da permanência, em que os trabalhadores procuraram se manter na capital. “Lutaram até contra a Guarda Especial de Brasília, que foi montada para reprimir os trabalhadores, que queriam ocupar o território.”

Em outro momento, Ceilândia – a maior região administrativa do DF, com mais de 280 mil pessoas – foi fundada em 1971 (durante a ditadura militar) como campanha de erradicação de invasões.

“Não houve mais a ideia do Estado de retirar as pessoas do Distrito Federal. O Estado desiste disso e passa a criar uma política que é quase um apartheid urbano, de levar os moradores para as periferias.”

Dessa lógica, surgem as regiões administrativas que circundam o Plano Piloto. Atualmente, são 37.

Disciplina dos corpos

Essa segregação, segundo o professor Paíque Santarém, pode ser visualizada também no transporte coletivo no Distrito Federal, um lugar com vazios urbanos singulares, por vezes superiores a 20 quilômetros entre uma região administrativa e outra.

“Nesse lugar, o transporte coletivo é fundamental com o mecanismo de disciplinamento dos corpos. Garante que todos saibam os que não são bem-vindos e os que são bem-quistos.”

Com tantas distâncias e dificuldades com transporte, as populações periféricas precisam madrugar para chegar no horário ao centro, para onde a maior parte da população converge.

O transporte determinaria, então, horários para sair e voltar de casa. “Funciona como um campo de concentração ao contrário. Quem está fora do campo é obrigado a entrar e sair, mas não pode ficar”, considera.

Sem casa

O transporte coletivo, então, transforma-se em um equipamento da segregação socioespacial, racial e de classe. A pesquisadora, arquiteta e urbanista Maria Fernanda Derntl, também da UnB, acrescenta que as populações mais pobres não tiveram acesso às moradias do Plano Piloto, porque houve restrita oferta.

Nos anos 1980, movimentos sociais surgem nas periferias de Brasília. É a partir desse momento que as reivindicações tomam novo corpo para exigir emprego e transporte.

“Várias lideranças desses movimentos sociais são também pessoas negras. O fato de a cidade ser tão segregada, de certa forma, é o cerne para essas contradições surgirem com maior força.”

Para a professora, essa diversidade de elementos ajuda a pensar em outras formas de ocupar a cidade, inclusive a pensar em políticas específicas.

Para Paíque Santarém, as políticas de reforma urbana, especialmente as dos movimentos sociais, e o avanço na luta da moradia colaboram para a mudança dessas condições.

“No ponto de vista da mobilidade, a política de tarifa zero hoje é a que está mais em curso e que transforma essa realidade. A gente não pode abrir mão da possibilidade de mudança.”

“Quero ficar”

Sabe bem disso o lojista Luiz Mesquita, de 50 anos, que trabalha no centro de Brasília e esperava o ônibus para Samambaia, uma cidade a mais de 40 quilômetros do centro. Ele disse que não teria descanso neste Dia da Consciência Negra.



Ele esperou quase uma hora para o ônibus chegar. Encararia quase duas horas de transporte.

“Meus pais vieram de São Romão de Minas [MG] para tentar a vida em Brasília. Largaram a roça. Mas a gente nunca deixou de ser excluído aqui. Eu quero ficar. Tenho esperança de um dia me sentir mais daqui.”

Zumbi e Orixás

A despeito da concepção segregacionista, a capital guarda pontos que retratam a ancestralidade e a cultura afro-brasileira.



Na Praça dos Três Poderes, o monumento Dois Candangos é uma homenagem aos diversos trabalhadores que vieram construir a nova capital, a maioria negros e nordestinos.

A Praça dos Orixás é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Brasília. A Praça Zumbi dos Palmares é o ponto de encontro tradicional de roteiros afroturísticos e tem a escultura de um busto do líder do Quilombo dos Palmares.

