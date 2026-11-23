O Plenário do Senado pode votar nesta terça-feira (24), a partir das 14h, o projeto que cria o Estatuto do Aprendiz. O PL 6.461/2019 define a aprendizagem profissional como um contrato de trabalho voltado à formação técnica e profissional metódica.

O texto permite a contratação de jovens de 14 a 24 anos incompletos e autoriza que pessoas com deficiência sejam aprendizes sem limite máximo de idade.Pela proposta, fica mantida a obrigatoriedade da cota de contratação de 5% a 15% para médias e grandes empresas, com contratos de até dois anos e possibilidade de prorrogação por mais um. O projeto também garante direitos como férias para menores de 18 anos no mesmo período do recesso escolar.

A matéria, já aprovada na Comissão de Assuntos Sociais (CAS), tem parecer favorável do relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). O projeto foi apresentado pelo ex-deputado e atual ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula (PSD-PE).

Cultura

Também deve ser votada a proposta que estabelece o Plano Nacional de Cultura para o período 2026-2036. O plano irá orientar as políticas culturais no país durante esse decênio. A proposta foi apresentada pela Presidência da República.

O PL 5.894/2025 , encaminhado pela Presidência da República e já aprovado pela Câmara dos Deputados, define princípios, diretrizes e objetivos para a cultura. Também prevê metas, ações, indicadores, participação social e acompanhamento dos resultados. A proposta exige adesão ao Sistema Nacional de Cultura para que estados e municípios recebam recursos federais destinados à cultura a partir de 2028.

Segurança no trânsito

Outro projeto em pauta trata de alteração nas regras de segurança e saúde para motoristas profissionais. O PL 1.134/2025 determina que os veículos de uso desses motoristas devem seguir as especificações dos fabricantes, conforme aprovado pela autoridade competente.

Autor da proposta, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) acredita que o projeto proporcionará mais segurança para motoristas profissionais, já que os veículos deverão seguir especificações homologadas por autoridades competentes. Além disso, a possível padronização dos veículos deve facilitar a fiscalização e o cumprimento das normas de trânsito.