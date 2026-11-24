A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (24), proposta que reconhece como essenciais, nos períodos de calamidade pública, as atividades religiosas realizadas em igrejas, santuários, comunidades missionárias, centros religiosos e templos de qualquer natureza. A proposta proíbe o fechamento desses locais.

A relatora na CCJ, deputada Bia Kicis (PL-DF), apresentou parecer pela aprovação do substitutivo da antiga Comissão de Seguridade Social e Família ao Projeto de Lei 1995/20 , da deputada Rosangela Gomes (Republicanos-RJ). Kicis retirou, porém, a previsão de prazo de 60 dias para que o Poder Executivo regulamentasse a lei, por considerar a exigência inconstitucional.

Conforme o substitutivo, os locais de culto permanecerão abertos, mas deverão ser cumpridas as medidas previstas em lei para proteger a segurança, a ordem, a saúde e os direitos e liberdades das demais pessoas.

Além disso, eventuais limitações à liberdade de manifestação religiosa não deverão comprometer o atendimento presencial.

Bia Kicis avalia que o texto não impede que as autoridades tomem as medidas necessárias para proteger a vida e a saúde em casos de calamidade pública. Segundo a relatora, dependendo da situação, atividades coletivas poderão ser suspensas, mas os locais de culto poderão manter atendimento presencial individual ou em pequenos grupos, como “aconselhamento, assistência espiritual, confissão, oração individual, compatível com as medidas sanitárias de distanciamento”.

“Nós vivenciamos o período da Covid-19, da pandemia, e vimos o sofrimento das pessoas não só no Brasil, no mundo. Templos religiosos fechados, as pessoas carentes ansiando por uma palavra amiga, um conforto daquela pessoa que representa um líder espiritual, um padre, um pastor. Esse projeto é muito importante”, defendeu Bia Kicis.

A autora da proposta, Rosangela Gomes, também citou as necessidades espirituais da população durante a pandemia para defender o texto. “Neste período nós tivemos, infelizmente, muitas perdas, mas também uma demanda social latente e gritante da nossa população, sobretudo a mais necessitada", disse ela. "Tivemos familiares, amigos, companheiros, infelizmente, que vieram a óbito, mas também tivemos muitas pessoas com síndrome do pânico, com medo de morrer, desesperadas, entrando nas igrejas, nos templos, terreiros de macumba, pedindo ajuda, pedindo uma oração. Mas, sobretudo, pedindo uma cesta básica, porque foi um período em que muitas pessoas ficaram desempregadas”, disse.

A proposta tramitou em caráter conclusivo e poderá seguir para o Senado, a menos que seja apresentado recurso para que o Plenário da Câmara vote o texto.

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