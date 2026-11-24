O Rio Grande do Sul terá um novo modelo de financiamento para o desenvolvimento do turismo a partir de 2027. A mudança foi estabelecida pela Emenda Constitucional nº 86, promulgada em 12 de junho de 2026, que incorporou o Fundo de Desenvolvimento do Turismo (Fundetur) à Constituição Estadual. A medida prevê a destinação de recursos públicos para ações de promoção turística, infraestrutura, qualificação profissional, inovação e desenvolvimento de destinos.

A estimativa divulgada durante a tramitação da proposta é de que o setor possa contar com até R$ 250 milhões por ano. O montante representa uma ampliação significativa em relação aos recursos que historicamente movimentavam o fundo, mas não significa que esse valor será repassado diretamente aos municípios ou dividido em parcelas iguais entre as 497 cidades gaúchas.

A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Guilherme Pasin e aprovada pela Assembleia Legislativa em dois turnos, por unanimidade. Na votação em segundo turno, realizada em 2 de junho, recebeu 47 votos favoráveis. A emenda constitucional foi promulgada dez dias depois.

Como será formado o novo volume de recursos

A Emenda Constitucional nº 86 estabelece, para o exercício fiscal de 2027, uma meta orçamentária vinculada à receita dos municípios gaúchos proveniente do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em 2026. O parâmetro previsto é de até um quinto do montante programado dessa receita, observadas as regras de responsabilidade fiscal e a autonomia municipal.

Esse mecanismo está relacionado à transição para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), prevista na Reforma Tributária. A lógica é considerar a importância econômica dos destinos que recebem visitantes e concentram atividades relacionadas ao turismo, como eventos, festividades, hospedagem, gastronomia e serviços. <Cite refs={["turn191485view0","turn609420search13"]}/>

O que poderá receber investimentos

O texto constitucional estabelece que o Fundetur poderá financiar programas e projetos de desenvolvimento turístico, promoção de destinos, inteligência de mercado, infraestrutura específica e qualificação das atividades nos territórios turísticos. Também prevê apoio às Instâncias de Governança Regional (IGRs), responsáveis pela articulação entre municípios e entidades do setor.

Entre as prioridades estão a promoção turística, a atração de investimentos, a inovação e a sustentabilidade em territórios com vocação turística, cultural e desportiva. A legislação também prevê a criação de categorias como Distritos Turísticos, Estâncias Turísticas e Municípios de Interesse Turístico, que deverão observar critérios definidos em legislação específica.

Outro ponto previsto é a execução mínima de 75% das dotações orçamentárias anuais do fundo. Essa diretriz, porém, deve respeitar os limites e as metas fiscais do Estado. A emenda também determina que a promoção dos destinos turísticos seja tratada separadamente das ações de publicidade institucional do governo, permitindo maior continuidade na divulgação da imagem turística do Rio Grande do Sul.

O que os municípios precisam observar

Embora a emenda não estabeleça que a existência de Conselho Municipal de Turismo ou de Plano Municipal de Turismo seja, por si só, uma exigência obrigatória para acessar os recursos, a organização da gestão local será importante para que as cidades possam apresentar projetos, integrar iniciativas regionais e demonstrar capacidade de execução.

A Constituição prevê que os municípios enquadrados nas categorias de territórios turísticos e interessados em receber recursos estaduais poderão estar sujeitos a critérios de comprometimento orçamentário local, que serão definidos em legislação complementar. Esses critérios poderão incluir a aplicação de recursos próprios em programas, projetos e ações de turismo, cultura e esporte.

Por isso, a criação ou o fortalecimento de Conselhos Municipais de Turismo, a elaboração de planos, a definição de responsáveis pelo setor e a articulação com as Instâncias de Governança Regional são medidas recomendáveis para os municípios que desejam ampliar sua participação nas políticas de desenvolvimento turístico.

A regulamentação estadual ainda será fundamental para esclarecer os procedimentos de acesso, os critérios de seleção, a distribuição dos recursos e as responsabilidades dos municípios. Até que essas regras sejam estabelecidas, não é possível afirmar que cidades sem determinada estrutura ficarão automaticamente excluídas do financiamento.

Impactos para a Região Celeiro

Para os municípios da Região Celeiro, a mudança representa uma oportunidade de fortalecer o planejamento turístico de forma integrada. A região reúne atrativos naturais, culturais, históricos e rurais que podem ser trabalhados em roteiros regionais, eventos, experiências gastronômicas e iniciativas de turismo rural.

A organização dos municípios em torno de projetos comuns, com participação do poder público, empreendedores e entidades regionais, poderá contribuir para ampliar a visibilidade dos destinos e viabilizar propostas de infraestrutura, qualificação e promoção.

Com a entrada em vigor dos efeitos orçamentários da Emenda Constitucional nº 86 em 2027, o próximo passo será acompanhar a regulamentação do Fundetur e a definição dos mecanismos de distribuição. Para as administrações municipais, o momento é de planejamento e organização, de modo que estejam preparadas para apresentar projetos quando as regras forem estabelecidas.

Folha Popular: Com informações da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual de Turismo e da Emenda Constitucional nº 86/2026.