A Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que determina a inclusão de dados sobre raça ou cor nos prontuários do Sistema Único de Saúde (SUS). A matéria será enviada ao Senado.

De autoria da deputada Benedita da Silva (PT-RJ), o Projeto de Lei 7103/14 foi aprovado na forma de um substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, da deputada Erika Kokay (PT-DF).

Segundo o texto, o quesito cor, raça ou etnia será incluído nos prontuários, registros e cadastramentos individuais do sistema de informação em saúde do SUS.

A mudança é feita no Lei Estatuto da Igualdade Racial . Em plenário, a deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) deu parecer favorável pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

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