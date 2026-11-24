Uma ararinha-azul, uma das espécies de aves mais ameaçadas do planeta, nasceu no final de outubro no Zoológico de São Paulo. O filhote — uma fêmea chamada Hope —, que veio ao mundo por meio de reprodução assistida e manejo genético, foi apresentado nesta terça-feira (24) para a imprensa.

Hope é a primeira ave a nascer em um zoológico no Brasil.

O animal nasceu com 12,4 gramas e precisou de ajuda para sair do ovo, a chamada eclosão. Hope estava mal posicionada e já havia atingido o limite do período de incubação, por isso precisou de auxílio dos biólogos para nascer.



Desde que saiu do ovo, recebe alimentação assistida e está sob monitoramento constante da equipe técnica.

O nascimento em cativeiro é fruto do trabalho do Zoo de São Paulo em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), que atua em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O projeto busca a sobrevivência da espécie e também atua para viabilizar a reintrodução da ararinha-azul ao seu habitat natural.

“Esse nascimento representa o trabalho de uma equipe que se dedica diariamente a conhecer o comportamento dessas aves, compreender suas necessidades e oferecer as melhores condições para a reprodução. É um processo que exige conhecimento técnico, atenção aos detalhes e muita dedicação. Ver esse filhote nascer, depois de tantos esforços, é uma conquista coletiva e um incentivo para continuarmos avançando”, disse a bióloga Fernanda Guida, chefe do setor de aves do zoológico.

Com o nascimento de Hope, agora existem 28 ararinhas-azuis mantidas sob cuidados humanos no Zoo SP. Estima-se que há 330 indivíduos vivos.

Origem

A ararinha-azul é uma espécie classificada como Extinta na Natureza e como Criticamente em Perigo na lista oficial brasileira de espécies ameaçadas.

A ave, originária da região de Curaçá, no sertão da Bahia, desapareceu da natureza por volta do ano 2000 após décadas de declínio populacional.