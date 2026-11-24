Em pronunciamento nesta terça-feira (24), o senador Humberto Costa (PT-PE) comemorou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do projeto de ajuste fiscal. Segundo o parlamentar, a proposta ( PLP 299/2026 ) permite conciliar o equilíbrio das contas públicas com a manutenção de políticas sociais.

O texto foi acatado pelos deputados sem alterações em relação à versão do Senado. Sancionado pela Presidência da República já nesta terça, foi publicado em edição extra doDiário Oficial da União (DOU)como Lei Complementar 239/2026.

— Temos de fazer caber no Orçamento a agenda que venceu nas urnas e de modo que os programas possam ser ampliados e sustentados ao longo dos próximos anos, com a responsabilidade que nos cabe — disse.

A nova norma prevê a redução do limite de crescimento das despesas de 2,5% para 2% acima da inflação, caso haja risco de descumprimento da meta fiscal. Humberto destaca, porém, que o ajuste será gradual, e as obrigações constitucionais ficarão protegidas do mecanismo de contenção.

O senador afirmou que o piso da educação está mantido, e a saúde deverá receber cerca de R$ 20 bilhões a mais no próximo ano. Segundo Humberto, a valorização do salário mínimo e a preservação de benefícios também estão entre as prioridades.

— O plano é bem desenhado e oferece instrumentos para 2027 acolhendo quem mais precisa. Para quem depende do Benefício de Prestação Continuada [BPC], por exemplo, o reajuste que acompanha o salário mínimo faz diferença na compra do mês. Para quem espera uma consulta ou um exame pelo SUS, o que interessa é saber se haverá equipe, equipamento e atendimento — defendeu.

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly