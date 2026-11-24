O Ministério Público Federal (MPF) e o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo (MPC-SP) divulgaram na tarde desta terça-feira (24) um documento de 150 páginas no qual fazem diversas recomendações sobre políticas estaduais voltadas para a população em situação de rua. Os órgãos apontaram problemas de acompanhamento de atuação de organizações terceirizadas e entidades assistenciais, equívocos na escolha de modelos de assistência, má gestão e falhas na transparência de atendimento e prestação de contas.

Segundo o documento, os problemas identificados incluem resultados muito abaixo das metas estipuladas, falta de transparência na aplicação de valores milionários e ausência de padrões orçamentários que permitam o acompanhamento das políticas assistenciais. As políticas públicas analisadas estão ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (SEDS) e à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH).

O exame das contas revelou ainda divergências contábeis em fundos especiais vinculados à SEDS e levantou suspeitas sobre parcerias que a pasta firmou no fim de 2025. Entre 12 e 26 de dezembro do ano passado, a secretaria assinou três termos de colaboração com instituições de pesquisa que totalizaram cerca de R$ 400 milhões. Os convênios, com vigência de 32 meses, tiveram pagamento imediato de um quarto do valor previsto, sem apresentação de plano de trabalho, cronograma executivo ou demonstrativo de execução prévia de serviços que justificasse o adiantamento.

Um dos programas principais de atendimento ao público, o SuperAção SP, também chamou atenção dos procuradores. Entendido por eles como o principal programa do governo de São Paulo para o atendimento da parcela da população em maior vulnerabilidade social, a iniciativa consumiu R$ 275 milhões em 2025, enquanto a previsão inicial aprovada era de gasto de R$ 154,2 milhões ao longo de quatro anos (de 2024 a 2027). Apesar disso, o SuperAção SP atingiu apenas 0,23% da meta de benefícios sociais que deveriam ser concedidos a pessoas em situação de rua e não entregou nenhuma das 275 vagas de qualificação profissional previstas, de acordo com o documento divulgado.

Desses gastos, R$ 128,6 milhões foram registrados sem correspondência com indicadores definidos no Plano Plurianual 2024-2027 do estado, e são exemplo de mudanças na classificação de gastos da SEDS, apontadas pelo MPF e pelo MPC-SP como uma falha central nas contas da pasta. "A prática de criar rubricas aleatórias para declarar verbas dificulta a avaliação de resultados conforme objetivos preestabelecidos, ao mesmo tempo em que evidencia a falta de repasses para ações planejadas", apontam os órgãos em nota conjunta.

Também é criticada a inexistência de um mapeamento sobre a capacidade de cada município do estado de atender à população em situação de rua, estimada em 150 mil pessoas pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua). "Sem uma visão abrangente das necessidades regionais, a distribuição de recursos acaba concentrada na região metropolitana da capital, deixando em desamparo áreas urbanas como Campinas e Santos e cidades de médio porte. Soma-se a isso a insuficiência dos recursos estaduais para financiar abrigos e repúblicas, que atualmente oferecem vagas para, no máximo, 20,5 mil pessoas", criticam o MPF e o MPC-SP.

Os órgãos defendem, ainda, a necessidade de rever o modelo adotado na assistência social para essa população. O acolhimento provisório, em abrigos, é entendido por eles como menos eficiente, pois exige cerca de três vezes mais recursos e não favorece mudanças efetivas na situação dos atendidos. Sugerem, por sua vez, a adoção de programas de fomento à moradia, acompanhada de suporte multidisciplinar, seguindo a metodologia internacional conhecida como Moradia Primeiro (Housing First). Política semelhante foi adotada na capital, com o programa De Braços Abertos, iniciado em 2014 durante a gestão do então prefeito Fernando Haddad.

As recomendações foram encaminhadas para o Tribunal Estadual de Contas, em 19 de novembro de 2026, e para as secretarias (SEDS e SDUH), continuamente, desde 2023.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do governo de São Paulo e aguarda sua manifestação.