A Câmara dos Deputados pode seguir, nesta quarta-feira (25), com a votação de projetos considerados prioritários pela Bancada Negra. Na terça-feira (24), foram aprovadas três propostas em defesa da população negra. A sessão está marcada para as 13h55.

A coordenadora da Bancada, deputada Benedita da Silva (PT-RJ), comemorou as aprovações de ontem. De acordo com ela, a inclusão dos projetos na pauta faz parte de um compromisso assumido no Colégio de Líderes em razão do mês da Consciência Negra. "Não existe nenhum projeto aqui que não tenha passado pela Mesa Diretora e pelos líderes da Casa", enfatizou.

Entre as propostas na pauta desta quarta, está o Projeto de Lei 2559/22 , apresentado por diversos deputados , que proíbe o uso de acordos e de outras medidas alternativas em casos de racismo. Com isso, pessoas que cometem crimes de racismo não poderão se beneficiar de medidas que evitem um processo criminal, o interrompam temporariamente ou permitam que cumpram certas condições em vez de uma pena.

Pode ser votado ainda o PL 4887/23 , da deputada Carol Dartora (PT-PR), que cria um protocolo a ser seguido nas escolas em caso de racismo, discriminação ou injúria racial.

Outro item é o PL 3944/23, da deputada Erika Hilton (PSol-SP), que trata dos impactos da crise climática na saúde da população negra, especialmente de mulheres e pessoas que vivem em áreas mais afetadas.

Já o PL 294/15 , do deputado Valmir Assunção (PT-BA), inclui o ministro de confissão religiosa de matriz africana como segurado individual do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Outros itens em pauta

PL 479/15 , do deputado João Daniel (PT-SE), sobre a oferta de educação em tempo integral.

PL 5542/26 , do deputado Yury Bruno (MDB-CE), que estabelece garantias mínimas para a execução da monitoração eletrônica como medida protetiva de urgência, incluindo a emissão de alertas e a proteção da vítima.

PL 724/03, do ex-deputado Milton Monti (SP), que altera o Código de Trânsito Brasileiro para tratar da circulação de veículos de tração e de crimes de trânsito.

Veja a pauta completa