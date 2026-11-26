A Trivia Trens retomou a operação das linhas 11-Coral e 12-Safira nesta quinta-feira (26), em São Paulo. Desde julho, o serviço estava sob responsabilidade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), depois de uma série de problemas que afetaram a circulação três dias depois da concessão à empresa privada.

Na ocasião, uma falha no fornecimento de energia interrompeu o transporte, e um incêndio atingiu parte de uma composição da Linha 12-Safira, fazendo com que os passageiros precisassem desembarcar e caminhar pelos trilhos.

“A nova etapa marca a conclusão da fase pré-operacional de transição, realizada sob supervisão da CPTM, e dá continuidade ao processo de modernização da malha ferroviária sob responsabilidade da concessionária”, disse a Trivia.

Segundo a empresa, para retomar, foram reforçados os procedimentos operacionais e os protocolos de segurança . Além disso, a Trivia afirma que também intensificou a capacitação de suas equipes e estruturou um Plano de Retomada aprovado pela Agência Reguladora de Transporte de São Paulo (Artesp).

“Entre as medidas estão o reforço dos procedimentos de manutenção, atendimento aos passageiros, evacuação, resgate e acionamento do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência.”

A Trivia acrescentou que o relatório da Comissão Permanente de Segurança, elaborado em conjunto pela Trivia Trens e pela CPTM, concluiu que o problema do dia 23 de julho, foi um acidente atípico, imprevisível e complexo.

Investimentos

A Trivia informou que vem antecipando investimentos para modernizar a infraestrutura das linhas e que seguiu com o cronograma de investimentos previsto no contrato de concessão. Segundo a empresa, dos R$ 14,3 bilhões que serão aplicados ao longo dos próximos sete anos, R$ 6 bilhões já estão contratados e serão destinados à modernização completa das três linhas.

“Essas intervenções proporcionarão viagens mais rápidas, pontuais e seguras, redução dos intervalos entre os trens e acessibilidade em toda a rede, beneficiando cerca de 1 milhão de passageiros diariamente”, destaca a empresa.

Investigação

Em julho, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) instaurou inquérito para apurar as falhas registradas.

Na ação a promotoria pediu à Artesp informações sobre todas as ocorrências registradas nas três linhas desde a operação assistida, eventuais procedimentos fiscalizatórios, sanções aplicadas, o ato que determinou o retorno temporário da operação à CPTM e o histórico de desempenho das linhas desde 2021.



Também foram oficiados o Corpo de Bombeiros, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a prefeitura de São Paulo para prestarem informações relacionadas aos impactos dos episódios.