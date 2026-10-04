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Senado Federal

Roraima elege Nicoletti e Teresa Surita para o Senado

Roraima elegeu neste domingo (4) Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB) para o Senado. Com, 98% das seções eleitorais totalizadas, Nicoletti tinha ...

04/10/2026 21h01
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Nicoletti e Teresa Surita, eleitos de Roraima para o Senado - Foto: Arquivo Pessoal
Nicoletti e Teresa Surita, eleitos de Roraima para o Senado - Foto: Arquivo Pessoal

selo_eleicoes_claro.jpg Roraima elegeu neste domingo (4) Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB) para o Senado. Com, 98% das seções eleitorais totalizadas, Nicoletti tinha 22,9%, e Teresa, 19,2% dos votos válidos. Ambos chegam pela primeira vez ao Senado e ocuparão as cadeiras de 2027 a 2035.

Nicoletti

Antonio Carlos Nicoletti, de 45 anos, natural de Ijuí (RS), é formado em direito pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) e foi policial rodoviário federal. Eleito deputado federal em 2018 e reeleito em 2022, foi candidato à prefeitura de Boa Vista em 2020, ficando em quinto lugar na disputa.

Como deputado federal, Nicoletti foi titular da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. É o autor do PL 191/2026 , que permite o exercício da atividade de microempreendedor individual (MEI) por servidores públicos, e do PL 1.817/2026 , que torna crime o exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. Seu primeiro suplente é o Subtenente Vélton (PL), e sua segunda suplente, Michele Gutierrez (PL).

Teresa Surita

Natural de São Manuel (SP), Maria Teresa Sáenz Surita Guimarães ocupa o cargo de senadora pela primeira vez, aos 70 anos, tendo como primeiro suplente Flávio Zacher (PDT) e como segunda suplente Ilma Xaud (PDT). Formada em Turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, Teresa foi prefeita de Boa Vista (1993-1997, 2001-2006 e 2013-2021) e deputada federal (1991-1992 e 2011-2012). Disputou o governo de Roraima em 1998 e 2022 e o Senado em 2006, sem ter sido eleita.

Teresa já atuou como assessora especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (1999-2000) e secretária nacional de programas urbanos no Ministério das Cidades (2008-2009). Na Câmara dos Deputados, foi autora do PL 1.747/2011 , que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para dispor sobre critérios e procedimentos da avaliação do rendimento escolar na educação básica. Outro projeto de autoria dela é o PL 3.910/2012 , que regulamenta a compensação financeira pela exploração de recursos minerais e cria uma participação no resultado mineral.

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