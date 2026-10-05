WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
Portela FM
Sala
Tarzan
Mercado do povo
Fitness
Niederle
Vento Sul
APPATA
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Esportes

"Elas em campo" é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda-feira

Programa vai ao ar às 23h na TV Brasil

05/10/2026 07h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

Em menos de um ano, em junho de 2027, oito cidades brasileiras sediarão jogos da primeira edição de uma Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul, recebendo 32 seleções de todo o mundo. A grandiosidade do evento reforça a importância do debate sobre o futebol feminino e demonstra que, ainda que estejamos evoluindo na modalidade, ainda há desafios a serem superados.

Se a geração das primeiras jogadoras a representar o país na seleção não tinha salários e recebia apenas uma ajuda de custo, inclusive nos seus clubes, hoje já existem várias competições nacionais e internacionais e mesmo de categorias de base, com um cenário consolidado de jogos. Se antes era preciso conciliar a paixão pelos campos com outros trabalhos, hoje já existe toda uma cadeia de mulheres atuando profissionalmente em cada etapa da modalidade, dentro e fora das quatro linhas.

Apesar disso, ainda há machismo e preconceito. Competições de várzea femininas ou espaços de formação e treinamento exclusivos para meninas são raros e surgem de iniciativas pontuais.

Na semana em que é coroada mais uma equipe como vencedora do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com grandes torcidas enchendo estádios e apoiando suas atletas, é preciso lembrar que se uma mulher quisesse jogar bola entre os anos 1940 e meados de1980 no Brasil, ela era proibida por lei de praticar esse esporte, sob a justificativa de que teria a saúde física prejudicada.

Hoje, no entanto, apesar das resistências que surgem, inclusive dentro das próprias famílias e de toda a sociedade, já é possível ver meninas e jovens sonhando com uma carreira no esporte, ou mesmo desejando simplesmente jogar bola, seja por amor ou diversão, em diferentes fases da vida.

Também já é possível reconhecer e reverenciar toda uma geração de pioneiras que pavimentaram esse caminho e são referências da potência que ainda podemos nos tornar, algumas inclusive trabalhando pela modalidade mesmo após oficialmente 'pendurarem as chuteiras'.

Márcia Honório, uma dessas precursoras na seleção brasileira e que fez parte da primeira equipe a representar o Brasil em uma Copa do Mundo, fala sobre a emoção desse momento.

"Quando você pega um telegrama daquele e se vê convocada, e quando está fora do seu país e ouve o Hino Nacional, é emocionante até hoje. A gente gostava e tinha garra, uma vontade de querer ganhar para chegar ao país e falar assim: 'ó, agora vocês precisam ajudar o futebol feminino'".

A equipe do Caminhos da Reportagem conversou com especialistas, atletas e ex-atletas, gestoras, jogadoras de várzea, empreendedoras, meninas e mulheres que vivem e, acima de tudo, amam o futebol. Elas contam como está a modalidade hoje, os desafios já superados e as expectativas para o que as próximas gerações encontrarão.

A ex-jogadora Formiga, recordista absoluta em tempo de atuação e em número de vezes representando o Brasil em copas do mundo, reconhece a importância desse pertencimento dentro da categoria:

"Eu passei de Miraíldes, a Mira, da família e dos amigos, para Formiga. E só aí vim entender que não só a Miraíldes jogava futebol, existiam outras mulheres que também passaram o mesmo ou pior, que eu não era a única mulher estranha no mundo. Até então eu me achava um ser humano estranho, por ser a única menina ali que jogava realmente futebol no meio dos meninos".

A jornalista Milly Lacombe lembra a importância dessa participação coletiva nos processos: "Eu acho que a principal mudança é a ideia de que juntas, conseguimos coisas, sozinha ninguém consegue nada. Então, a ideia de que a luta pela emancipação feminina não se separa da luta pelo futebol feminino. Eu diria que essa consciência de que a gente é classe, é um grupo, de que vamos juntas. Eu acho isso muito bonito no futebol feminino, que tem uma história de amor que o masculino não tem", afirma.

O momento é de otimismo e de maior espaço para a modalidade, inclusive por causa da copa no Brasil, e as entrevistadas imaginam um futuro com mais desenvolvimento para o futebol feminino . A treinadora de times da várzea Lu Leal diz o que espera para as novas gerações: "Meu maior sonho é ver as atletas que estão batalhando alcançar o objetivo chegar, ganhar e ter oportunidades. É o que elas merecem."

O Caminhos da Reportagem "Elas em campo: futebol, paixão e resiliência " será exibido hoje (5), às 23h, na TV Brasil. No próximo mês, o tema será retomado em outro programa que tratará das condições e do cenário do futebol feminino como profissão e possibilidade de carreira para jovens mulheres.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Luciana Vermell/CBF Seleção feminina sub-17 é convocada para mais uma Copa do Mundo
© Paulo Pinto/Agência Brasil São Paulo segura Corinthians e é campeão brasileiro pela 1ª vez
© EBC SP: TV Brasil fecha acordo para exibir 41 partidas de futebol feminino
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h15
16°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
16°

Sensação

6.73 km/h

Vento

98%

Umidade

APPATA
Ponto Grill
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Folha Popular
Mecânica Jaime
Sicoob
Portela FM
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Sicoob
Vento Sul
Lazzaretti
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Meganet
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Rotary Beer chega à 5 edição com música ao vivo e atrações em Tenente Portela
Barra do Guarita - RS
Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita
Sala
Pizzaria Alcapone
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
APPATA
Portela FM
Tarzan
Fitness
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Últimas notícias
Há 4 horas OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
Há 4 horas Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões; confira os números sorteados
Há 4 horas TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio
Há 6 horas Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
Há 6 horas OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
Unimed
Vento Sul
Meganet
Sala
Sicredi
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Mais lidas
1
Há 5 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 5 dias 101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
3
Há 7 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
5
Há 6 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026
Vento Sul
Lazzaretti
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicredi
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Rádio Municipal
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Fitness
Vento Sul
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados