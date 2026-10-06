WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Tarzan
Sicoob
Meganet
Vento Sul
Portela FM
Niederle
Fitness
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Política

Mendonça multa Flávio por impulsionar post negativo contra Lula

Candidato terá que pagar R$ 5 mil

06/10/2026 13h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta segunda-feira (5) multar o presidenciável Flávio Bolsonaro em R$ 5 mil por impulsionamento irregular de propaganda negativa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição.

A publicação questionada pela campanha de Lula mostra uma foto de Flávio, com uma imagem de identificação de sua candidatura, seguida pela legenda:

“Lula abandonou o Brasil. Mas nós vamos resgatar o País e os brasileiros do buraco em que ele nos jogou. Nós vamos proteger o trabalhador, nós vamos proteger as mulheres, nós vamos proteger as crianças. E podem ter certeza, o Brasil vai vencer!”.

Mendonça seguiu parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), para quem “ a mensagem toma a rejeição ao candidato adversário como premissa e fundamento persuasivo para a promoção da própria candidatura ”.

O ministro destacou que a Lei das Eleições estabelece “finalidade específica para o impulsionamento de conteúdo eleitoral, admitindo sua utilização apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações”.

A defesa da campanha de Flávio Bolsonaro argumentou que a publicação fez apenas um “mero juízo político” e que a menção negativa a Lula compunha parcela reduzida da mensagem, na sua maior parte formada por aspectos positivos do próprio candidato.

Apesar de multar a campanha de Flávio, o ministro André Mendonça não julgou ser necessário determinar a remoção do conteúdo . Contudo, ele proibiu o candidato de contratar novos impulsionamentos com mensagem do mesmo teor.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© @OEA_oficial/ X OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
© Fernando Frazão/Agência Brasil OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
© Agência Brasil Flávio busca apoio de Caiado e Lula defende fim da 6x1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 03h31
15°
Parcialmente nublado Máxima: 26° - Mínima: 15°
15°

Sensação

2.13 km/h

Vento

97%

Umidade

Unimed
Meganet
APPATA
Mecânica Jaime
Sicoob
Folha Popular
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Fitness
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Sicredi
Vento Sul
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Pizzaria Alcapone
Meganet
Municípios
Tenente Portela - RS
Rotary Beer chega à 5 edição com música ao vivo e atrações em Tenente Portela
Barra do Guarita - RS
Justiça decreta prisão preventiva de investigado por feminicídio em Barra do Guarita
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
APPATA
Sala
Mercado do povo
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Últimas notícias
Há 4 horas OEA elogia eleição no Brasil, mas aponta preocupação com desinformação
Há 4 horas Mega-Sena acumula para R$ 100 milhões; confira os números sorteados
Há 4 horas TSE marca para quinta-feira julgamento que pode definir eleição no Rio
Há 6 horas Governo inclui 82 empregadores na lista suja do trabalho escravo
Há 6 horas OAB-RJ defende decisão rápida do TSE para eleições no estado
Portela FM
Meganet
APPATA
Sala
Ponto Grill
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Tarzan
Unimed
Vento Sul
Agro Niederle
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 5 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 5 dias 101ª Zona Eleitoral prepara estrutura para receber 23 mil eleitores nas eleições
3
Há 7 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 4 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
5
Há 6 dias Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de outubro de 2026
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Vento Sul
Ponto Grill
Rádio Municipal
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Sala
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Portela FM
Sicoob
Fitness
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Sala
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Vento Sul
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados