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Senado Federal

Davi prevê primeira votação da PEC do fim da escala 6x1 na semana que vem

Ao chegar ao Senado nesta terça-feira (6), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a PEC do fim da escala 6x1 ( PEC 221/2019 ) será d...

06/10/2026 17h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Davi Alcolumbre durante a entrevista coletiva - Foto: Carlos Moura/Senado Federal
Davi Alcolumbre durante a entrevista coletiva - Foto: Carlos Moura/Senado Federal

Ao chegar ao Senado nesta terça-feira (6), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que a PEC do fim da escala 6x1 ( PEC 221/2019 ) será discutida no Plenário esta semana e poderá ser votada em primeiro turno na semana que vem.

Davi informou que vai “cumprir integralmente o rito constitucional”, ou seja, em tese a PEC será debatida em cinco sessões no Plenário antes de ser votada em primeiro turno, estando as três primeiras previstas ainda para esta semana; e por mais três sessões antes de ser votada em segundo turno.

— Cada senador e cada senadora desta legislatura terá o livre arbítrio de votar com seu coração, com sua consciência e com a sua convicção se acha razoável nós diminuirmos a escala de trabalho de quase 40 milhões de brasileiros que vivem na escala 6x1 há décadas, e se acha razoável o trabalhador brasileiro ter condição de ter mais um dia na sua vida de descanso, para ficar com a família e para descansar — disse o presidente do Senado.

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